Les premiers tests et avis du MacBook Pro M2 de 13 pouces

Le nouveau MacBook Pro 13 pouces avec une puce M2 plus rapide présenté le 6 juin dernier par Apple, sera lancé ce vendredi en magasin. Comme à chaque fois, les premiers tests ont été partagés par certaines chaînes YouTube et médias ayant reçu l'appareil avant tout le monde, offrant un aperçu concret des améliorations des performances. Et comme vous pouvez vous y attendre, le MBP M2 fait mieux que le MBP M1.

Un seul changement : la puce M2

Ce n'était pas forcément très clair lors du keynote de début juin, contrairement au tout nouveau MacBook Air M2 qui arbore un nouveau design extérieur et intérieur, le MacBook Pro M2 de 13 pouces n'intègre qu'un seul changement notable : la puce M2. Ce nouveau processeur signé Apple dispose d'un CPU 8 cœurs et d'un GPU 10 cœurs. Apple a déclaré que la puce M2 a un processeur jusqu'à 18 % plus rapide, jusqu'à 35 % plus rapide GPU et jusqu'à 40 % plus rapide sur le Neural Engine par rapport à la puce M1. Pour le reste, le nouveau MacBook Pro 13 pouces 2022 présente le même design que le modèle précédent, y compris la Touch Bar et deux ports Thunderbolt 3 sur le côté gauche de la machine.



Petit détail, la prise casque du nouveau MacBook Pro 13 pouces prend enfin en charge les écouteurs haute impédance, en ligne avec les modèles 14 pouces et 16 pouces.



Avec la puce M2, le MacBook Pro 13 pouces peut être configuré avec jusqu'à 24 Go de mémoire unifiée, tandis que la puce M1 atteint un maximum de 16 Go de mémoire. Le stockage reste quant à lui avec les options connues de 256 Go à 2 To, tout cela pour un prix de départ de 1599€.

Notre avis sur le MacBook Pro M2

Nombreux sont ceux (nous y compris) qui considèrent qu'il vaut mieux attendre le MacBook Air M2 prévu pour juillet prochain avec un prix inférieur de 100€ et des évolutions comme le design, le port MagSafe, la caméra 1080p, quatre haut-parleurs stéréo, un écran plus grand et plus encore. Sur le papier, à moins d'adorer la Touch Bar, il n'y a pas photo.



Cependant, une différence notable entre les ordinateurs portables est que le MacBook Air dispose d'une conception sans ventilateur, tandis que le MacBook Pro dispose d'un système de refroidissement actif pour assurer des performances soutenues pour les utilisateurs ayant des flux de travail plus exigeants comme le montage audio / vidéo ou même pour jouer.

Les avis sur le MacBook Pro M2

Voici maintenant quelques avis de confrères ayant mis la main sur le MacBook Pro 13 pouces 2022.



Phillip Tracy de Gizmodo :

De prime abord, le MacBook Pro 13 est un excellent ordinateur portable avec des performances exceptionnelles et une autonomie de batterie imbattable, des caractéristiques qui le placent en avance sur certains de ses rivaux PC. Faites un zoom arrière et il est difficile de voir où ce modèle s'inscrit dans le portefeuille d'Apple. Le rival le plus direct de ce Pro d'entrée de gamme n'est pas les versions plus premium, mais plutôt le MacBook Air. Non seulement l'Air a un prix de départ plus bas, mais il a un écran plus grand, une meilleure webcam, quatre haut-parleurs, des options de couleurs plus intéressantes, un châssis plus mince et l'avantage d'une ligne de raccourcis traditionnelle.

Brenda Stoylar de WIRED :

Si vous avez juste besoin d'un bon nouvel ordinateur portable, attendez le prochain MacBook Air. Vous obtenez un écran légèrement plus grand et plus moderne, une meilleure webcam, des haut-parleurs plus agréables et un support de charge rapide, le tout dans un emballage global plus léger (et des couleurs amusantes !). Ce MacBook Pro reste un enfant du milieu maladroit et n'apporte pas assez à la table pour en valoir la peine.

Monica Chin de The Verge :

Ce serait l'appareil parfait pour quelqu'un comme moi - si il n'y avait pas un nouveau MacBook Air. Ce nouveau MacBook Air, également propulsé par le M2, arrive très bientôt. Il sera, pour autant que je sache sur le site Web d'Apple, le même prix que le MacBook Pro M2 pour les mêmes spécifications dans la plupart des cas (ils se stabilisent à la barre des 1 499 $). Mais, contrairement au MacBook Pro, le MacBook Air M2 a fait l'occasion d'une grande refonte, et il comprend toutes sortes de nouvelles fonctionnalités - y compris de nouvelles couleurs, un écran plus grand, une webcam 1080p et, surtout, MagSafe - que cet appareil n'a pas.

Du côté des benchmarks, les résultats sur Geekbench 5 obtenus par Monica confirment que le nouveau MacBook Pro 13 pouces 2022 a des performances multicœur jusqu'à 18 à 20 % plus rapides que le modèle précédent.



Jacob Krol de TheStreet :

Notamment, notre test de batterie a battu les 20 heures de lecture vidéo promises qu'Apple promettait. Lors de nos tests, le MacBook Pro 13 pouces a duré 23 heures et 15 minutes avec un test de lecture 4K. J'ai également réglé la luminosité à 50 % et désactivé la connectivité pendant la lecture. C'est assez impressionnant, et dans l'utilisation quotidienne, il est difficile de faire mourir le MacBook Pro.



Je pourrais facilement faire durer le MacBook Pro 13 pouces pendant une journée complète d'utilisation, en environ 18 heures d'utilisation complète, et l'ordinateur portable peut rester en mode veille pendant plusieurs jours.

Enfin, Brian Heater de Techcrunch :

Le MacBook Pro 13 pouces bat le nouveau Air dans quelques domaines, notamment l'autonomie de la batterie, les microphones et l'inclusion d'un système de refroidissement pour les tâches gourmandes en ressources. Cependant, dans l'ensemble, l'Air s'avère être le grand gagnant de ces deux systèmes. Et ce seul fait rend ce système difficile à recommander.

Plus d'avis en vidéo



La vidéo de nos confrères de iMore :

La vidéo de CNET :

Et la vidéo-test de Gadget Match :