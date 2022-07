Apple vend déjà des Mac Studio reconditionnés sur le refurb

Apple a (déjà) commencé à vendre des modèles Mac Studio remis à neuf aux États-Unis, au Canada et dans certains pays européens, comme la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Irlande, l'Espagne, la Suisse et le Royaume-Uni. La France n'est pour le moment pas concernée, le produit est bien listé mais nous n'avons trouvé aucun modèle en stock.

Des Mac Studio pour toutes les bourses

Aux Pays-Bas par exemple, huit configurations de Mac Studio reconditionnées sont actuellement disponibles, dont une de base avec la puce M1 Max (CPU 10 cœurs et GPU 24 cœurs) au prix de 2099 € (contre 2329 € en version neuve) jusqu'à la version la plus chère avec avec la puce M1 Ultra (CPU 20 cœurs et GPU 64 cœurs) avec 4 To de SSD au prix de 7059 €. Les stocks de la boutique de produits reconditionnés d'Apple fluctuent souvent, et les configurations spécifiques sont susceptibles d'être ajoutées ou retirées au fil du temps.

Un produit reconditionné par Apple

Apple affirme que chaque Mac rénové certifié subit un test de fonctionnalité complet, est soumis à un processus de nettoyage et d'inspection approfondi, et est reconditionné dans une nouvelle boîte avec des manuels et un cordon d'alimentation neufs. Les produits remis à neuf par Apple sont couverts par la garantie limitée d'un an et la politique de retour de 14 jours d'Apple, et peuvent bénéficier de la couverture AppleCare+. Le prix d'AppleCare+ pour le Mac Studio est de 179 euros.

Un Mac Studio recondtionné sur l'Apple Store néerlandais

Sorti en mars 2022, le Mac Studio ressemble à un Mac mini plus grand, avec des perforations à l'arrière et en bas du boîtier pour la circulation de l'air. Disponible avec un processeur jusqu'à 20 cœurs et un GPU jusqu'à 64 cœurs, le Mac Studio est le Mac le plus rapide de tous les temps selon les tests de référence, en attendant le renouvellement du Mac Pro qui devrait avoir une puce M1 Extreme.



À l'arrière du Mac Studio, vous avez droit à quatre ports Thunderbolt 4, deux ports USB-A, un port HDMI, un port 10-Gigabit Ethernet et une prise casque de 3,5 mm avec prise en charge des casques à haute impédance. En façade, on trouve un emplacement pour carte SD, ainsi que deux ports USB-C ou deux ports Thunderbolt 4 selon la configuration.



Une véritable station de travail pour les professionnels ou les particuliers recherchant de la performance pour le montage vidéo, la création audio, l'animation 3D, ou même les jeux vidéos.