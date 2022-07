Apple vend désormais des iPhone 12 mini reconditionnés sur le refurb

Il n'y a pas véritablement de règle précise pour savoir quand Apple va mettre en vente des versions reconditionnées d'un appareil déjà lancé. Parfois, cela se produit assez rapidement après la sortie initiale, et parfois, cela prend un temps considérable. C'est le cas, par exemple, de l'iPhone 12 mini, qui vient tout juste d'être mis en vente en tant que produit reconditionné sur le refurb, près de deux ans après sa commercialisation.

Une réduction pas si intéressante

L'iPhone 12 mini, la plus petite variante d'iPhone de 2020, a été mis en vente en octobre de la même année. Alors que les iPhone 14 arriveront dans moins de deux mois, le moins que l'on puisse dire, c'est que la firme aura pris son temps pour proposer ce modèle reconditionné.



Heureusement, la société de Tim Cook propose de nombreuses options pour ce modèle. Comme à l'époque, l'iPhone 12 mini est disponible dans une gamme bigarrée, y compris le bleu, le violet, le noir et le vert. Il est également disponible dans des variantes de 64 Go, 128 Go et 256 Go. Si vous souhaitez vous procurer le plus petit iPhone à encoche d'Apple à un prix réduit, vous pouvez choisir avoir le "12 mini" à partir de 529 $ en version 64 Go. Cependant, il faut être aux États-Unis, car pour le moment, le refurb français ne le liste pas.



L'iPhone 12 mini remis à neuf coûte 579 $ en 128 Go et 659 $ en 256 Go, soit 120 $ de moins que le prix du neuf à sa sortie. Ce n'est pas extraordinaire, surtout qu'on trouve actuellement l'iPhone 12 Mini à 480 euros sur Amazon en version 64 Go recondtionnée !

Un iPhone 12 mini remis à neuf

Comme chaque produit Apple remis à neuf, l'appareil est livré avec la garantie standard d'un an d'Apple, comprend tous les accessoires et manuels, une nouvelle coque extérieure et une nouvelle batterie, et une nouvelle boîte blanche. L'iPhone 12 mini remis à neuf est débloqué et sans carte SIM, et a été rigoureusement testé.



Êtes-vous intéressé par un iPhone 12 mini remis à neuf, sachant qu'Apple ne devrait pas sortir d'iPhone 14 mini cette année...

