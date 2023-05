Apple vend des Mac mini M2 reconditionnés sur le refurb

Apple propose désormais des modèles reconditionnés du Mac Mini 2023 M2 à la vente sur son refurb.



Depuis ce matin, il est possible de se procurer des modèles reconditionnés du Mac Mini M2, soit la dernière version de cette machine de bureau à un prix réduit. Les Mac Mini M2 reconditionnés sont disponibles à partir de 589 € en France (509 $ aux États Unis) pour la configuration de base comprenant un processeur à 8 cœurs, un GPU à 10 cœurs, 8 Go de RAM et un disque dur SSD de 256 Go. Cela représente une remise de 110 € $ par rapport au prix initial de 699 € en neuf.

Plusieurs Mac mini m2 moins chers

Apple propose plusieurs modèles de Mac Mini 2023 avec différentes options de mise à niveau pour la RAM, l'Ethernet et le SSD. Tous les modèles disponibles sont équipés de la puce M2, et pour le moment, il n'y a pas d'option M2 Pro disponible à la vente. Les prix les plus bas bénéficient d'une réduction d'environ 15 %, tandis que les remises les plus importantes sont offertes sur les machines les plus haut de gamme.

Les modèles Mac Mini M2 sont sortis en janvier 2023, remplaçant les versions précédentes équipées des puces M1 et Intel pour la version M2 Pro. Aucune modification externe n'a été apportée au Mac Mini, car Apple a principalement concentré ses efforts sur les mises à jour internes, notamment l'intégration de la puce M2. Si vous êtes intéressé, rendez-vous sur le refurb.

La garantie Apple

Les produits reconditionnés d'Apple sont pratiquement identiques aux appareils neufs, car chacun d'entre eux est soumis à un processus de reconditionnement comprenant des tests de fonctionnalité approfondis et la remise en état du boîtier externe, des câbles et de la batterie éventuelle. Les produits remis à neuf sont éligibles à l'AppleCare+ et bénéficient de la même période de retour de 14 jours que les nouveaux appareils Apple.