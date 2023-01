Les nouveaux Mac mini M2 et MacBook Pro M2 Pro / Max sont en vente

Ce fût rapide. Une semaine tout pile après leur présentation, les tout derniers Mac à base de puce M2 sont désormais disponible à la vente avec livraison rapide chez Apple, mais aussi à la Fnac, chez Darty ou encore sur Amazon où la firme possède sa boutique officielle.



Bien évidemment, les MacBook Pro 2023 et Mac mini 2023 sont affichés plein pot, il faudra patienter quelques mois (ou semaines !) avant d'avoir droit aux premières promotions. Nous vous en ferons part en temps voulu.

Nouveaux MacBook Pro 2023

Les nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces version 2023 n'ont pas beaucoup évolué, les machines reprenant 90% des excellents modèles 2021. On retrouve donc le même design, les nombreux ports, l'écran miniLED 120 Hz ou encore l'encoche. Les nouveautés sont la puce M2 Pro / M2 Max, le port HDMI 2.1, le WiFi 6E et le Bluetooth 5.3. Les premiers avis et benchmarks sont sans appel, ce sont les meilleurs ordinateurs portables du moment.

Acheter le MacBook Pro 14 pouces 2023 :

MacBook Pro 14" avec M2 Pro à 2399€ chez Amazon, Fnac ou Darty

MacBook Pro 14" avec M2 Max à 2999€ chez Amazon, Fnac ou Darty



Acheter le MacBook Pro 16 pouces 2023 :

MacBook Pro 16" avec M2 Pro à 2999€ chez Amazon, Fnac ou Darty

MacBook Pro 16" avec M2 Max à 3999€ chez Amazon, Fnac ou Darty

Mac mini 2023

Du côté du Mac mini M2, il reprend lui aussi le design de son illustre prédécesseur, mais avec pour la première fois une puce "Pro" avec la M2 Pro. Cela fait du Mac mini M2 Pro le meilleur ordinateur de bureau du moment, chose confirmée par les premiers tests. Sa baisse de prix de 100 € n'y est pas étrangère.

Mac mini avec M2 (8 Go / 256 Go) à 699 € chez Amazon, Fnac, Darty

Mac mini avec M2 Pro (16 Go / 512 Go) à 1549 € chez Amazon, Fnac, Darty



Attention toutefois, toutes les configurations ne sont pas encore disponibles hors de l'Apple Store, notamment les variantes 2 To qui sont (très chères et) exclusives à l'Apple Store.

