Les benchmarks du MacBook Pro M2 Max montrent une belle amélioration

Cette semaine, Apple a dévoilé ses toutes nouvelles puces M2 Pro et M2 Max, les processeurs maisons pour les "Pro" issus de la deuxième génération de silicium de l'entreprise, la M2.



Elles promettent d'offrir des améliorations significatives des performances par rapport aux puces M1 Pro et M1 Max antérieures, permettant d'aller encore plus loin avec le nouveau Mac mini et le nouveau MacBook Pro 2023. Voyons ensemble les premiers benchmarks qui succèdent aux mesures de la puce M2 Pro.

Benchmarks de la puce M2 Max

Les premiers tests effectués à l'aide de Geekbench l'ont donc confirmé hier, la puce M2 Pro du nouveau Mac mini écrasant la puce M1 Max de 2021. De plus, le M2 Pro est aussi rapide que les modèles de la 13e génération d'Intel.



Mais qu'en est-il de la version au-dessus, la puce M2 Max qui se trouve dans le MacBook Pro 2023. Sans surprise, celle-ci surpasse les performances de la M1 Max.

En se baladant sur Geekbench, on peut trouver une bonne dizaine de test de la puce M2 Max, dans différentes configurations avec 64 et même 96 Go de RAM. Le processeur oscille entre 1772 / 13757 et 2027 / 14888 points en mono / multi coeurs.

La première conclusion, et la plus évidente, est que le MacBook Pro 2021 avec M1 Max, qui est classé à 1745 / 12191 sur les graphiques de Geekbench, est largement surpassé par la nouvelle puce M2 Max à l'intérieur du MacBook Pro 2023. Cela est du au nombre de coeurs CPU qui sont passés à 12 coeurs, contre 10 auparavant. Mais ces tests ne réfletent pas les capacités graphiques de la M2 Max qui ont été décuplées cette année.



Si la différente de puissance de calcul brute est notable entre les MacBook Pro 2021 et 2023, ceux qui ont déjà le modèle qui date de deux ans entre les mains n'ont aucun intérêt à changer. Le MBP 2021 surpasse toujours la concurrence.



De même, vous avez probablement remarqué que les benchmarks de la puce M2 Pro sont relativement proches de la M2 Max. C'est la même chose, la partie CPU est pratiquement identique, seule la bande passante est doublée sur la "Max". C'est encore la partie graphique qui fera la différence.



Le nouveau MacBook Pro M2 offre le même écran et le même châssis que l'ancien modèle, à l'exception de ses processeurs mis à jour. Vous trouverez ci-dessous une comparaison détaillée des nouvelles puces d'Apple avec celles d'AMD et d'Intel, avec des scores moyens :