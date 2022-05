Quanta Computer veut délocaliser son usine pour améliorer la production des MacBook Pro

Depuis leur lancement au dernier trimestre de 2021, les MacBook Pro 14 et 16 pouces rencontrent d'importantes difficultés de stocks. Malgré une anticipation d'Apple sur la production, le géant...

Selon nos confrères de DigiTimes, Quanta Computer chercherait à délocaliser sa production de MacBook Pro vers son usine de Chongqing pour échapper aux restrictions actuelles à Shanghai. Une décision qui aiderait grandement à réduire les délais de livraison anormalement longs ces derniers temps. Pour exemple, actuellement aux États-Unis, si vous souhaitez vous offrir l'ordinateur, il faudra patienter jusqu'au mois de juillet, voir août. Lors d'une conférence téléphonique organisée par Apple le mois dernier, la firme de Cupertino a indiqué que les contraintes d'approvisionnement causées par les perturbations liées au COVID pourraient avoir un gros impact sur son chiffre d'affaires : entre 4 et 8 milliards de dollars pour le trimestre de juin... Source

Inutile de chercher bien loin la cause, puisque le fournisseur n'échappe pas aux dégâts collatéraux provoqués par le COVID dans le pays. L'une de ses usines, actuellement implantée à Shanghai, est limitée par des restrictions de fermeture, mais cela pourrait bientôt changer...

Peut-être que vous le saviez déjà, mais derrière le MacBook Pro se cache qu'un seul et unique fournisseur, partenaire d'Apple. Son nom, c'est Quanta Computer. Ces derniers temps, la firme chinoise connaît quelques difficultés pour respecter ses engagements et le planning de production de l'ordinateur portable haut de gamme de la Pomme.

