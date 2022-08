Apple s'apprête enfin à délocaliser sa production de MacBook et d'Apple Watch au Vietnam

Si c'est confirmé, c'est une grande nouvelle pour Apple. Dans le but d'être moins dépendant de la Chine, le géant américain fait tout son possible pour implanter sa production ailleurs et le Vietnam semble être l'heureux élu.

Apple pose ses valises au Vietnam

Ce n'est plus un secret, Apple cherche à réduire sa dépendance à la Chine. Pour ce faire, le géant américain souhaite à tout prix diversifier sa chaîne d'approvisionnement et une nouvelle étape en ce sens est sur le point d'être franchie.



Après avoir accueilli la production d'iPad et d'AirPods, le Vietnam s'apprête à en faire de même avec les MacBook et les Apple Watch. Via son fournisseur Luxshare, Apple souhaite s'implanter encore un peu plus dans ce pays d'Asie du sud-est.

Tim Cook en train de rigoler dans l'usine de Luxshare au Vietnam

Selon les infos de Nikkei Asia, la production d'essais (les premiers tests) est actuellement en cours. Si tout se passe comme prévu, la firme de Cupertino pourrait également transférer sa production de Homepod dans le pays un peu plus tard.



La gestion de la pandémie au Vietnam ne permet toujours pas de travailler à grande vitesse mais les premiers retours positifs indiquent que c'est en bonne voie. Une étape importante pour l'avenir de la marque.