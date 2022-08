Elle achète une Apple Watch pour compter ses pas, elle découvre une tumeur cardiaque

L'Apple Watch montre une fois de plus ses capacités insoupçonnées en sauvant la vie d'une femme vivant aux États-Unis, dans le Maine, comme le rapporte le quotidien Today.



La montre connectée de Kim Durkee a détecté un rythme cardiaque irrégulier pendant son sommeil qui indiquait la présence d'une fibrillation auriculaire. Connue sous le nom d'Afib, cette affection se produit lorsque les chambres supérieures et inférieures de votre cœur ne sont pas synchronisées. Cela peut signifier que votre cœur bat trop lentement ou trop rapidement. Il s'agit d'une affection grave qui peut entraîner des problèmes mettant la vie en danger, notamment une insuffisance cardiaque.

l'Apple Watch sauve la vie d'une femme

Dans l'interview, Durkee explique qu'elle "n'avait pas le moindre indice" que quelque chose n'allait pas dans son corps, "pas un seul".



Bien sûr, tout a changé lorsque cette femme a commencé à recevoir des notifications de fibrillation auriculaire plusieurs jours de suite, et lorsqu'elle a consulté un médecin, celui-ci a constaté qu'elle souffrait effectivement de fibrillation auriculaire. Mais l'histoire ne s'arrête pas là.



Lors de tests plus poussés, des échographies ont révélé la présence d'un myxome - une tumeur non cancéreuse située sur le cœur - qui peut provoquer des accidents vasculaires cérébraux. Kim a dû subir une opération à cœur ouvert pour remédier au problème, et elle porte toujours une Apple Watch en permanence. Depuis, elle ne l'enlève jamais.

Apple Watch, ce héros

Si vous nous suivez régulièrement, vous savez que c'est loin d'être la première fois que l'Apple Watch sauve la vie de quelqu'un. À vrai dire, chaque semaine nous rapportons des cas plus ou moins similaires. Une personne à qui l'on détecte une malformation cardiaque, une autre dont la montre appelle les urgences après une chute, ou encore une personne kidnappée qui parvient à appeler à l'aide grâce à son poignet.



Comme Kim Durkee, de nombreuses personnes achètent une Apple Watch pour suivre leur forme physique, mais bénéficient d'une tonne de fonctionnalités susceptibles de leur sauver la vie, comme la détection des chutes et la surveillance de la fibrillation auriculaire. Même la possibilité de passer des appels d'urgence peut être une aide précieuse dans certaines situations.



Rappelons d'ailleurs qu'avec watchOS 9, votre tocante sera en mesure de suivre l'historique de l'AFib et de vous permettre d'avoir des informations supplémentaires à porter de doigts. La firme de Cupertino prépare également une nouvelle Apple Watch 8 avec probablement une variante "robuste" pour les aventuriers et de nouvelles capacités comme un capteur de température.