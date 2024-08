Voici la boîte de l’Apple Vision Pro (elle est très grosse !)

C’est une photo que nous ne sommes pas censé voir avant le lancement de l’Apple Vision Pro le 2 février, mais celle-ci a quand même réussi à fuiter avant l’heure. Grâce à une fuite obtenue par MacRumors, on peut apercevoir en avant-première à quoi ressemblera le packaging du premier ordinateur spatial d’Apple ! On remarque immédiatement que celui-ci est grand et surtout bien gros, ce qui s’explique par la quantité d’accessoires inclus dans le pack.

Une boîte qui s’ouvrira par le haut

L’Apple Vision Pro est bientôt là, du moins aux États-Unis pour l’instant ! Lancé le 2 février, ce produit révolutionnaire va arriver dans un emballage qui suscite autant d’émerveillement que le Vision Pro lui-même. La première chose qui frappe lorsqu’on voit la boîte de l’Apple Vision Pro, c’est sa taille. Presque aussi grande qu’un Mac Studio, cette boîte est un véritable géant parmi les emballages standards d’Apple. Elle arbore le design minimaliste et épuré caractéristique de la marque, avec une ouverture par le haut, offrant aux utilisateurs un premier aperçu de l’ordinateur spatial dès l’ouverture.



Sur le dessus de la boîte, une vue de face du Vision Pro attire immédiatement l’attention, tandis que les côtés de la boîte présentent le texte “Vision Pro” en gris discret, fidèle au style Apple.

À l’intérieur, la boîte du Vision Pro renferme bien plus que le casque lui-même. Les utilisateurs découvriront :

Le Solo Knit Band et le Dual Loop Band pour mieux repartir le poids de l’appareil.

Le Light Seal et deux coussins Light Seal, pour un meilleur confort.

Une housse élégante pour le transport, attention, ce n’est pas l’accessoire à 199$ mis en ligne par Apple au lancement de la précommande.

Une batterie externe pour l’alimentation de l’ordinateur spatial et l’utilisation hors branchement sur secteur.

Un câble de charge USB-C et un adaptateur secteur.

Un chiffon de polissage, autrement dit la chiffonnette d’Apple vendu à 25€.

Le Vision Pro, pièce maîtresse de cet ensemble.

Assemblage en Apple Store pour les achats sur place et les retraits

Pour ceux qui choisissent d’acheter leur Vision Pro en magasin, Apple offre une expérience d’assemblage personnalisée. Les employés de l’Apple Store assembleront les pièces de l’ordinateur spatial, garantissant ainsi que chaque client reparte avec un produit parfaitement configuré.



Enfin, pour ceux qui achètent ou retirent leur Vision Pro en magasin, Apple offre un sac d’achat commémoratif. Un souvenir élégant pour une expérience d’achat exceptionnelle.



L’Apple Vision Pro n’est pas seulement un pas en avant dans la technologie de réalité mixte, c’est aussi une preuve supplémentaire du souci du détail d’Apple, même dans l’emballage. Cette boîte massive, avec son contenu riche et son expérience d’achat personnalisée, fait plus que simplement contenir un produit, elle incarne l’expérience Apple dans son ensemble.



