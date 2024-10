Apple Vision Pro 2 : des gestes de la tête pour interagir avec visionOS ?

Au-delà des célèbres leakers et analystes qui dévoilent régulièrement des nouveautés sur les futurs produits Apple, il est aussi intéressant de regarder les dépôts de brevets que fait Apple pour en apprendre plus ! Un récent brevet déposé mentionne qu’Apple travaille sur une nouvelle possibilité d’interaction avec l’Apple Vision Pro.

Une compréhension des gestes de la tête ?

La dernière innovation d’Apple en date concerne un brevet récemment soumis à l’USPTO (United States Patent and Trademark Office), celui-ci dévoile une nouvelle méthode de contrôle pour l’Apple Vision Pro. Ce système révolutionnaire permettrait de contrôler l’appareil en utilisant simplement l’orientation de la tête.



Le brevet décrit un mécanisme où l’utilisateur peut ajuster des paramètres tels que la luminosité et le volume en tournant seulement la tête, cette méthode promet une interaction directe avec visionOS. L’idée est que la direction du mouvement de la tête correspond à celle de l’indicateur sur le curseur, ce qui offrirait ainsi une expérience utilisateur fluide et intuitive.

Même si Apple ne mentionne pas explicitement l’Apple Vision Pro dans son brevet (pour des raisons de discrétion comme le brevet devient après accessible au public), il est évident que cette technologie est destinée à être utilisée avec un appareil porté sur la tête. En effet, la conception même de cette innovation indique clairement que l’ordinateur spatial d’Apple est la cible principale.



Cette nouvelle méthode de contrôle par les mouvements de la tête n’est pas sans rappeler les fonctionnalités d’accessibilité déjà présentes dans iOS. Apple a toujours été à la pointe en matière d’accessibilité, permettant à un large éventail d’utilisateurs de profiter pleinement de ses appareils. Les utilisateurs d’iOS peuvent déjà contrôler leur interface avec des mouvements de la tête, et il semble que cette technologie soit maintenant étendue et perfectionnée pour le visionOS.



À voir maintenant si cette nouveauté arrivera directement dans l’Apple Vision Pro ou dans l’une des futures mises à jour de visionOS. On parle d’ailleurs un Vision standard vendu à moitié prix.



