Des écrans de plus faible résolution pour le Vision moins cher

Apple cherche ardemment à réduire les coûts de son prochain casque Vision, le modèle d'entrée de gamme de ses ordinateurs spatiaux. Selon The Elec, la firme de Cupertino s'est mise en quête de nouveaux fournisseurs de panneaux OLED sur silicium, un composant utilisé dans un seul appareil à date, le Vision Pro.

Plus grands mais moins performants

Notre confrère coréen a apparemment détecté un changement dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement d'Apple pour les panneaux OLED sur silicium (OLEDoS), l'une des pièces maîtresses du casque de réalité mixte. Actuellement, c'est Sony qui fournit ces micro-écrans haute résolution, mais sa capacité de production limitée à 900 000 panneaux par an et la faible marge de manoeuvre sur les volumes ont incité Apple à chercher d'autres solutions pour l'avenir. Tim Cook a apparemment adressé une demande d'informations à Samsung Display et LG Display afin d'évaluer leurs capacités à produire des panneaux OLEDoS inédits, d'une taille comprise entre 2,0 et 2,1 pouces, mais surtout d'une densité moindre d'environ 1 700 pixels par pouce (PPI).

Ces écrans seraient donc plus grands que ceux actuellement utilisés dans le Vision Pro, tout en affichant une résolution plus faible. Les dalles OLEDoS du Vision Pro de première génération offre une diagonale de 1,42 pouce et une densité de pixels de près de 3 400 PPI, utilisant la technologie d'affichage OLED blanc avec filtre de couleur (wOLED+CF). Cette technologie d'affichage sophistiquée est l'une des principales raisons du prix élevé du casque.



En mai dernier, de la Displayweek 2024, Samsung et LG ont tous deux présenté des avancées dans la technologie des micro-écrans OLED qui pourraient intéresser Apple. Samsung a présenté un micro-affichage OLED RVB (à émission directe) de 1,03 pouce, développé en collaboration avec eMagin, qui promet des niveaux de luminosité plus élevés par rapport à la méthode wOLED+CF. LG a quant à lui dévoilé un micro-écran OLED 4K de 1,3 pouce et 10 000 nits, utilisant un réseau de micro lentilles (MLA) pour augmenter la luminosité d'environ 40 %. Les deux coréens ont d'ailleurs ouvertement évoqué les casques de réalité virtuelle et utilisé le terme OLEDoS dans leur présentation.

Un Vision standard

Des panneaux OLED plus grands et moins performants sont le signe clair qu'Apple progresse sérieusement dans le développement d'un nouveau casque de réalité mixte moins coûteux. La rumeur veut qu'Apple travaille sur un tel appareil depuis plus d'un an, et les dernières fuites suggèrent qu'il pourrait être conçu pour être relié à un iPhone ou à un Mac afin de réduire encore le prix final, notamment en se passant de la puce M2. Le casque Apple Vision "tout court" serait prévu pour sortir fin 2025, probablement aux côtés d'un Vision Pro 2.