Les écrans MicroLED arriveraient sur l'iPhone, le Vision Pro et l'Apple Car

Les premières remontées en provenance des chaînes de production des écrans microLED personnalisés d'Apple indiquent que la technologie ne sera pas limitée à l'Apple Watch, mais sera bel et bien destinée à une large gamme de produits, y compris les casques Vision, les iPhone ainsi que l'automobile, rapporte le cabinet d'études taïwanais TrendForce.

L'avenir est au microLED

Après le LCD, Apple est passé au miniLED sur ses MacBook Pro et iPad Pro, ainsi qu'à l'OLED sur ses iPhone et Apple Watch. D'après TrendForce, le premier écran microLED d'Apple sera lancé sur un nouveau modèle d'Apple Watch Ultra en 2026, plutôt qu'en 2025, en raison de problèmes de qualité sur la chaîne d'approvisionnement. L'écran microLED devrait avoir une taille de 2,12 pouces, soit une augmentation de 10 % par rapport à l'écran de l'actuelle Apple Watch Ultra. Ensuite, ce sera donc au tour de l'iPhone, du casque Vision Pro 2 et puis de la très attendue Apple Car.

En janvier, Mark Gurman, de Bloomberg, avait déjà affirmé qu'Apple prévoyait probablement d'apporter des écrans microLED personnalisés à l'iPhone, à l'iPad et au Mac après que la technologie ait fait ses débuts dans une nouvelle version de l'Apple Watch Ultra. Il pense que le plan à long terme d'Apple est d'apporter des écrans microLED à tous ses produits clés, mais qu'il pourrait s'écouler une décennie avant qu'ils n'apparaissent sur le Mac en raison de la complexité de la technologie pour de si "grandes" dalles. À titre de comparaison, il faut savoir que l'iPhone est passé à l'OLED en 2017, alors que l'iPad devrait y avoir droit l'an prochain. D'autres rapports de DigiTimes, Nikkei Asia et The Information ont tous mentionnés des plans similaires pour Apple, qui prévoit de passer à des écrans microLED personnalisés pour plusieurs gammes de produits afin de devenir moins dépendant de Samsung.



Apple aurait passé plus de six ans à développer la technologie microLED pour ce qui deviendra le premier écran conçu sur mesure par la société elle-même, à l'image de son travail sur les processeurs et bientôt les modems. Apple aurait lancé la forme actuelle de son projet microLED, nom de code T159, vers 2017. L'écran offre une luminosité, une reproduction des couleurs et des angles de vision améliorés, ce qui donne l'impression que les images sont "peintes" sur le verre de l'écran, et remplace les pièces actuellement fournies par des sociétés telles que Samsung et LG. Mieux, le composant consomme beaucoup moins qu'une dalle OLED et est moins sujette au brûlure (pixels qui se figent). Bref, que du bon !