Apple repousse son idée de proposer des écrans MicroLED sur l'iPhone

L'un des objectifs d'Apple avec l'iPhone, c'est de proposer dans un avenir proche la technologie MicroLED pour les écrans des iPhone Pro. Cela permettra d'apporter une qualité optimale tout en réduisant la consommation d'énergie, ce qui fera de l'autonomie supplémentaire au quotidien pour l'utilisateur. Malheureusement, l'objectif MicroLED vient d'être retardé !

C'est un retard, mais pas un abandon

Selon un récent rapport de DigiTimes, Apple vient de modifier sa feuille de route concernant l'intégration de la technologie MicroLED aux écrans des futurs iPhone Pro. Le rapport n'explique pas la raison de ce report, mais cela pourrait être lié à des difficultés rencontrées dans les productions de test afin de voir si la technologie est fiable et performante sur le court et long terme lors de l'utilisation de l'iPhone.



Pour l'instant, Apple privilégierait l'arrivée du MicroLED en priorité sur la prochaine génération d'Apple Watch Ultra. Pourquoi ce choix ? Tout simplement parce que le MicroLED est beaucoup plus facile à maîtriser sur un petit écran plutôt que sur un grand.

Le rapport précise :

À partir de l'Apple Watch, Apple prévoit d'introduire davantage l'écran microLED sur l'iPhone et l'iPad. Certaines sources de l'industrie informatique prévoient que l'Apple Watch Ultra n'utilisera plus l'écran OLED existant d'ici la fin de 2024 ou de 2025, car elle sera remplacée par l'écran microLED auto-développé par Apple.

On peut donc être sûr à 100% que les iPhone 15 Pro auront toujours l'écran OLED à la rentrée et probablement aussi les iPhone 16 Pro. Bien sûr, cela peut changer à tout moment si Apple arrive à trouver des solutions pour résoudre rapidement les potentiels problèmes de production rencontrés.

Quels avantages d'avoir des écrans MicroLED sur l'iPhone ?

Les bienfaits vont être nombreux et ça va tout changer sur notre utilisation quotidienne, voici les points qui seront améliorés grâce à l'intégration du MicroLED sur l'iPhone :

Meilleure durée de vie de l'écran : Les écrans MicroLED peuvent offrir une durée de vie plus longue que les écrans OLED, car ils utilisent des diodes électroluminescentes inorganiques qui sont plus résistantes à la dégradation que les diodes organiques utilisées dans les écrans OLED.

: Les écrans MicroLED peuvent offrir une durée de vie plus longue que les écrans OLED, car ils utilisent des diodes électroluminescentes inorganiques qui sont plus résistantes à la dégradation que les diodes organiques utilisées dans les écrans OLED. Plus grande luminosité : Les écrans MicroLED peuvent atteindre une luminosité plus élevée que les écrans OLED, ce qui peut rendre l'affichage plus facile à voir dans des conditions de forte luminosité (parfait pour l'été à la plage).

: Les écrans MicroLED peuvent atteindre une luminosité plus élevée que les écrans OLED, ce qui peut rendre l'affichage plus facile à voir dans des conditions de forte luminosité (parfait pour l'été à la plage). Meilleure efficacité énergétique : Les écrans MicroLED peuvent être plus efficaces sur le plan énergétique que les écrans OLED, car ils n'ont pas besoin d'une couche de filtre de polarisation pour fonctionner.

: Les écrans MicroLED peuvent être plus efficaces sur le plan énergétique que les écrans OLED, car ils n'ont pas besoin d'une couche de filtre de polarisation pour fonctionner. Pas de risque de brûlure de l'écran : Les écrans OLED peuvent être sujets à la brûlure de l'écran ou à des images statiques peuvent laisser une trace permanente sur l'écran. Les écrans MicroLED n'ont pas ce problème, car chaque pixel est auto-éclairé et peut être éteint individuellement.

Du côté des points faibles, on retrouve un coût plus élevé et de plus grands défis pour la fabrication. Pour le premier point, nous n'avons pas de souci à nous faire, Apple n'hésitera pas une seule seconde à augmenter les prix de ses iPhone pour préserver sa marge de bénéfice.