Apple a investi 1 milliard de dollars pour fabriquer ses propres écrans MicroLED pour iPhone

Depuis la création du premier iPhone, Apple a toujours compté sur Samsung Display, LG Display ou encore la firme chinoise BOE pour lui fournir les écrans de ses iPhone. L'écran d'un smartphone est aujourd'hui l'un des composants les plus coûteux sur le prix total de fabrication d'un iPhone. Apple travaille en ce moment à produire ses propres écrans MicroLED pour iPhone, ce qui permettra de réduire le coût de passer par un tiers.

L'écran made in Apple sur les iPhone ? Ça avance...

Selon un récent rapport de Neikkei Asia, Apple est sur le bon chemin pour fabriquer ses écrans MicroLED afin de les proposer sur ses iPhone, cela évitera de passer par un fournisseur et supprimera la dépendance à Samsung Display qui fournit en masse les écrans sur une multitude de modèles d'iPhone. D'après des sources qui se sont confiées dans le rapport, Apple a récemment dépensé la somme colossale de 1 milliard de dollars dans la recherche et développement des écrans MicroLED. L'entreprise veut des résultats rapides et espère présenter des écrans à la hauteur des exigences qualité auxquelles sont confrontés depuis toujours ses partenaires.



Apple s'associe à ams-Osram pour les composants microLED, à LG Display pour les substrats et à TSMC pour les plaquettes de 12 pouces afin de fabriquer les petites puces microLED directement sur des plaquettes. Cette fabrication devrait avoir lieu dans les installations R&D ultrasecrètes d'Apple dans le district Longtan de Taoyuan, situé dans le nord de Taïwan. Il n'est pas à exclure que la fabrication ait après lieu dans d'autres endroits à travers le monde.

Les plans d'Apple en ce qui concerne les écrans MicroLED maison sont déjà connus grâce à différentes rumeurs, le géant californien commencera l'intégration de cette nouvelle génération d'affichage sur les Apple Watch Ultra puis passera après aux iPhone. En réalité, il est plus facile de débuter par de petits écrans MicroLED pour maîtriser la technologie puis de continuer progressivement vers de plus grands écrans.

L'une des sources du rapport a déclaré :

Le plan ultime d'Apple est d'introduire les technologies sur son iPhone, qui est sa principale source de revenus et a un volume beaucoup plus important, pour justifier les investissements au fil des ans.

Quels avantages d'avoir des écrans MicroLED sur l'iPhone ?

Les bienfaits vont être nombreux et ça va tout changer sur notre utilisation quotidienne, voici les points qui seront améliorés grâce à l'intégration du MicroLED sur l'iPhone :

Meilleure durée de vie de l'écran : Les écrans MicroLED peuvent offrir une durée de vie plus longue que les écrans OLED, car ils utilisent des diodes électroluminescentes inorganiques qui sont plus résistantes à la dégradation que les diodes organiques utilisées dans les écrans OLED.

: Les écrans MicroLED peuvent offrir une durée de vie plus longue que les écrans OLED, car ils utilisent des diodes électroluminescentes inorganiques qui sont plus résistantes à la dégradation que les diodes organiques utilisées dans les écrans OLED. Plus grande luminosité : Les écrans MicroLED peuvent atteindre une luminosité plus élevée que les écrans OLED, ce qui peut rendre l'affichage plus facile à voir dans des conditions de forte luminosité (parfait pour l'été à la plage).

: Les écrans MicroLED peuvent atteindre une luminosité plus élevée que les écrans OLED, ce qui peut rendre l'affichage plus facile à voir dans des conditions de forte luminosité (parfait pour l'été à la plage). Meilleure efficacité énergétique : Les écrans MicroLED peuvent être plus efficaces sur le plan énergétique que les écrans OLED, car ils n'ont pas besoin d'une couche de filtre de polarisation pour fonctionner.

: Les écrans MicroLED peuvent être plus efficaces sur le plan énergétique que les écrans OLED, car ils n'ont pas besoin d'une couche de filtre de polarisation pour fonctionner. Pas de risque de brûlure de l'écran : Les écrans OLED peuvent être sujets à la brûlure de l'écran ou à des images statiques peuvent laisser une trace permanente sur l'écran. Les écrans MicroLED n'ont pas ce problème, car chaque pixel est autoéclairé et peut être éteint individuellement.

Pour le moment, aucune indiscrétion n'est en capacité de dire quand les écrans MicroLED "made in Apple" seront lancés sur les iPhone. Toutefois, on peut espérer l'arrivée de ces écrans sur l'Apple Watch Ultra dès 2026.