Adieu Samsung, Apple va fabriquer ses propres écrans microLED en interne

Nous en parlions cette semaine, Apple veut tendre vers un iPhone complètement maîtrisé au niveau matériel. Après le processeur, la firme prépare son modem 5G et sa puce WiFi / Bluetooth. Mais ce n’est pas tout car, à partir de 2024, Apple prévoit d'utiliser ses propres écrans personnalisés pour les appareils mobiles comme l'iPhone et l'Apple Watch, rapporte Bloomberg. Le passage à ses propres écrans permettra à Apple de moins dépendre de ses partenaires en matière d'affichage, notamment Samsung et LG. Ce n’est pas le seul avantage.

L’Apple Watch Ultra pour commencer

Apple commencera sa transition avec l'Apple Watch Ultra haut de gamme à la fin de l’année prochaine, soit 2024, l'appareil devant adopter la technologie d'affichage microLED. Après avoir introduit sa nouvelle technologie dans la montre, la firme de Cupertino l’étendra à l'iPhone et à d'autres appareils. Les écrans seront probablement fabriqués par un fournisseur extérieur, mais conçus par Apple. C’est le cas par exemple avec ses puces AXX fabriquées par TSMC.

Selon Bloomberg, Apple fait un "effort considérable" pour fabriquer davantage de ses propres composants pour les iPhones, iPads et Macs, afin de ne pas avoir à travailler avec autant de fournisseurs de composants tiers. Apple crée actuellement ses propres puces de série A et de série M pour les iPhones, les iPads et les Macs, et elle travaille également sur des puces de modem et d'autres puces sans fil qui lui permettront de mettre fin à ses relations avec des fournisseurs comme Qualcomm et Broadcom.



Apple teste déjà des écrans microLED pour l'Apple Watch d’après notre confrère, et cette technologie apportera des couleurs plus vives et plus éclatantes, une luminosité accrue, ainsi que des angles de vision améliorés. Bloomberg affirme que ces écrans "donnent l'impression que le contenu est peint sur le verre". Sans oublier une consommation d’énergie plus basse, de quoi augmenter l’autonomie des produits de la marque.



L'entreprise prévoyait initialement de passer aux écrans microLED dès 2020, mais elle a rencontré plusieurs problèmes techniques. La société dirigée par Tim Cook envisageait également d'utiliser le microLED pour des appareils plus grands, mais pour des raisons de coût, a décidé de se concentrer d'abord sur l'Apple Watch. Apple a dépensé plusieurs milliards de dollars pour développer la technologie d'affichage, et la transition serait l'un des "projets les plus critiques" d'Apple.



Bloomberg prévient que la date cible de 2024 pourrait potentiellement glisser à 2025, comme nous le rapportions hier. Il y aura un rafraîchissement de l'Apple Watch en 2023, mais avec peu de nouvelles fonctionnalités. D’ailleurs, cette année ne verra pas de grands changements pour l’Apple Watch, les AirPods, l’iPad et l’Apple TV.