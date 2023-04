Apple s'appuie sur la Corée pour ses futurs écrans microLED

Apple continue à s'appuyer sur des fournisseurs coréens pour les écrans de ses appareils, malgré son intention manifeste de développer ses propres composants d'affichage à moyen terme, affirme un nouveau rapport de The Korea Herald. Les premiers modèles concernés par le passage au micrOLED sont les Apple Watch.

Le microLED produit en Corée du Sud

Selon l'Institut coréen pour la promotion des technologies de l'information et des communications (IITP), Apple devient de plus en plus important sur le marché des écrans dans une perspective à long terme, bien qu'elle fasse tout pour produire ses propres composants.

Par exemple, Apple aurait l'intention de commencer à faire passer ses appareils de l'OLED au microLED, en commençant par l'Apple Watch Ultra en 2024, suivie par les iPhone, les iPad et éventuellement les MacBook d'ici la fin de la décennie. Les ordinateurs n'étant pas encore passé à l'OLED.



Au-delà de la technologie employée, l'IITP confirme que la firme souhaite, à terme, utiliser sa propre technologie d'affichage. Étant donné que la production d'écrans microLED est difficile à l'heure actuelle, les coûts de fabrication restent élevés, de sorte qu'Apple continuera à se procurer au moins 60 % de ses composants auprès de fabricants d'écrans coréens tels que Samsung Display et LG Display au cours des prochaines années.

Apple devrait externaliser la production d'écrans auprès de fournisseurs coréens dans les années à venir afin de réduire les coûts nécessaires à la production de masse. Si les fabricants d'écrans nationaux peuvent externaliser la production de microLED d'Apple, cela pourrait leur donner l'avantage de rattraper leurs rivaux chinois.

La rumeur d'une nouvelle Apple Watch Ultra dotée d'un écran microLED a été évoquée par plusieurs sources, notamment Ross Young, PDG de Display Supply Chain Consultants, Mark Gurman, de Bloomberg, et Jeff Pu, analyste chez Haitong International Securities. D'après les différentes sources, la transition vers l'écran microLED pourrait commencer d'ici à la fin de 2024, début 2025 au plus tard.



Entre-temps, Apple est toujours en train de terminer sa longue transition de la technologie d'affichage LCD à la technologie OLED. L'Apple Watch utilise l'OLED depuis son lancement en 2015, et les modèles d'iPhone sont progressivement passés à l'OLED à partir de 2017 et l'iPhone X. Les rumeurs suggèrent que les premiers modèles d'iPad Pro et de MacBook dotés d'écrans OLED sortiront en 2024 et 2025, respectivement. En attendant, consultez les avantages du microLED.