Aucune mise à jour majeure pour les AirPods, l'Apple Watch, l'iPad et l'Apple TV en 2023

Si vous pensiez attendre le renouvellement de lin des produits suivants, mauvaise nouvelle, Apple ne prévoit aucune mise à jour majeure pour les iPad, AirPods, Apple TV ou Apple Watch en 2023. La firme semble se concentrer sur son casque, ses Mac et ses iPhone 15.

Tout pour le casque AR/VR

Apple devrait annoncer son casque AR/VR au cours du deuxième trimestre, et le lancement imminent de ce tout nouveau produit a apparemment détourné l'attention des ingénieurs de la firme qui ont par exemple relégué iOS 17 au second plan. Selon Mark Gurman de Bloomberg, aucune mise à jour significative de l'iPad n'est attendue cette année, la mise à jour majeure la plus proche étant calée au premier semestre 2024 avec les iPad Pro 11 et 13 pouces qui passeront à l’OLED. Selon Mark Gurman, Apple pourrait apporter des améliorations mineures aux spécifications de l'iPad 11 d'entrée de gamme, de l'iPad mini 7 et de l'iPad Air 6.

En ce qui concerne la gamme AirPods, notre confrère indique qu'il ne faut pas s'attendre à des mises à jour "notables" cette année, ce qui pourrait exclure la possibilité qu'une deuxième génération du AirPods Max fasse son apparition. Le casque sans filest le produit le plus obsolète de la gamme AirPods d'Apple, les rumeurs suggérant qu'une version plus légère et plus abordable est en préparation depuis un moment.



Concernant l'Apple Watch, Gurman dit qu'il ne s'attend pas non plus à des changements matériels majeurs cette année, à l'exception de quelques améliorations mineures des performances. En septembre, Apple a annoncé la toute nouvelle Apple Watch Ultra. Il faut donc s'attendre à des mises à jour mineures de celle-ci, ainsi que d'autres modèles de la gamme. Selon M. Gurman, Apple ne prévoit pas de nouvelle Apple TV en 2023.