Apple a dépriorisé iOS 17 pour se concentrer sur le casque AR/VR

La prochaine mouture du système d'exploitation mobile d'Apple, iOS 17, pourrait être une mise à jour moins importante que prévu initialement, car la société, et ses ingénieurs, se concentrent davantage sur le prochain casque AR/VR dont on vient de parler.

iOS 17 ne sera pas une grande mise à jour

Apple travaille sur son casque de réalité mixte et sur le système d'exploitation qui l'accompagne, xrOS, depuis plusieurs années. Le lancement de ce nouveau produit étant désormais prévu pour 2023, les ingénieurs d'Apple ont été en partie relevés de leurs fonctions sur d'autres systèmes d'exploitation, notamment les prochaines mises à jour d'iOS 17 et d'iPadOS 17, ainsi que macOS 14.

Dans sa dernière lettre d'information Power On, le journaliste américain indique qu'iOS 17, dont le nom de code interne est Dawn, pourrait finalement comporter moins de nouveautés qu'espéré, car Apple se concentre davantage sur le système xrOS pour le prochain casque. Gurman affirme qu'il en va de même pour macOS 14, dont le nom de code est Sunburst.

L'accent mis par Apple sur le système d'exploitation xrOS - ainsi que les accrocs d'iOS 16 - lui a également coûté certaines nouvelles fonctionnalités dans iOS 17 et iPadOS 17, les prochaines mises à jour majeures des logiciels pour iPhone et iPad. Ce logiciel, dont le nom de code est Dawn, pourrait comporter moins de changements majeurs que prévu initialement. Il en va de même pour macOS 14, dont le nom de code est Sunburst.

iOS 17 devrait donc ressembler à iOS 15, une mise à jour itérative mineure. Rappelez-vous, iOS 14, annoncé en 2020, et iOS 16, annoncé en 2022, étaient deux versions importantes, apportant des widgets redessinés à l'écran d'accueil de l'iPhone, à la bibliothèque d'applications, de nouvelles fonctionnalités dans les applications de base comme Plans, et Safari, un écran de verrouillage redessiné, et plus encore.



Reste à voir si tout cela se confirme, mais Gurman, tout comme Kuo, sont généralement très bien informés des avancées à Cupertino.



iOS 17, aux côtés d'iPadOS 17, macOS 14, et watchOS 10, sera annoncé lors de la WWDC 23 en juin. La première bêta serait calée au 5 juin.