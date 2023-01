Le casque Reality Pro d'Apple annoncé avant la WWDC et livré à l'automne

Le casque AR/VR d'Apple, qui est provisoirement nommé "Reality Pro", ne serait pas annoncé lors de la WWDC 23 comme l'affirmait Kuo cette semaine, mais durant un événement ce printemps. La commercialisation n'interviendra que plusieurs mois plus tard, à l'automne.

Le casque, puis xrOS

Dans sa dernière lettre d'information Power On, Mark Gurman affirme que le plan actuel de la firme de Cupertino est d'annoncer le casque lors d'un événement au printemps, avant la Worldwide Developers Conference de juin. Selon le journaliste américain, Apple prévoit d'annoncer le produit, puis de présenter aux développeurs son système d'exploitation, xrOS, lors de la WWDC, avant de le livrer à l'automne.

Voilà qui vient en partie confirmer les dernières rumeurs, qui faisaient état d'un énième report du produit. Après un premier retard du au covid, Apple avait pour objectif de présenter le casque en janvier 2023 et de le livrer plus tard dans l'année.

Désormais, l'entreprise souhaite le dévoiler au printemps, avant la conférence annuelle Worldwide Developers Conference de juin, m'a-t-on dit.



Avec le plan actuel, Apple pourrait présenter l'appareil aux consommateurs - probablement sous le nom de Reality Pro - et ensuite permettre aux développeurs de se familiariser avec ses fonctionnalités logicielles en juin. Selon ce calendrier, la société expédierait ensuite le produit à l'automne 2023.

La rumeur veut qu'Apple prépare son casque AR/VR depuis plusieurs années, et 2023 semble être le bon moment pour dévoiler sa vision de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée. Selon notre confrère, Apple travaille déjà avec plusieurs "développeurs de renom" sur des expériences et des applications pour le nouveau casque et le système d'exploitation xrOS. Le premier casque d'Apple devrait être un produit haut de gamme et de niche, axé sur les professionnels et les développeurs avant qu'un casque plus convivial ne soit lancé dans les prochaines années. On parle de trois modèles en tout, dont les lunettes Apple Glass en 2025 qui viendraient populariser le "metaverse" d'Apple.