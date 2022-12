xrOS : le nom du système d'exploitation du casque AR/VR d'Apple ?

Depuis plusieurs années, les rumeurs mentionnent le développement d'un casque mélangeant la réalité augmentée et la réalité virtuelle. Ce nouveau produit révolutionnaire sera accompagné d'un logiciel maison avec un App Store et des applications, Apple devrait reprendre la même expérience qu'on connaît déjà avec les autres produits pommés.

xrOS, le nom du système d'exploitation du casque AR/VR ?

Dès l'année prochaine, les consommateurs devraient pouvoir acheter le fameux casque AR/VR d'Apple, le développement est dans la phase finale et Apple réalise les dernières finitions sur la partie matérielle et logicielle.

Pendant plusieurs mois, les rumeurs autour du casque ont affirmé que le système d'exploitation devrait s'appeler "RealityOS" ou "rOS". Dans le dernier rapport de Bloomberg, on aperçoit qu'Apple a finalement choisi le nom xrOS, il serait bien plus stratégique et signifie même plus de choses !



À travers le mot XR, Apple parle de réalité étendue, une manière de mettre en avant que le casque est capable de piloter une réalité 100% numérique (réalité virtuelle) tout en gérant aussi une réalité améliorant la vue réelle (réalité augmentée).

Au cours du processus de développement, les employés d'Apple ont désigné en interne le système d'exploitation du casque sous le nom de "rOS". Toutefois, Bloomberg affirme que xrOS est un terme

qui aidera le casque à se

davantage que rOS ne l'aurait fait.



Autre révélation du rapport, Apple va reprendre des applications préinstallées sur nos iPhone, iPad et Mac on pense par exemple à l'application Apple Plans ou encore Messages. Les développeurs incluront les bases de ces apps, mais dans une expérience AR/VR pour qu'elles soient utilisables à 100% depuis le casque sans avoir besoin de l'enlever pour basculer sur son iPhone. Apple veut une expérience complète de ses propres applications !



Bloomberg a découvert qu'une société-écran appelée Deep Dive LLC a enregistré le nom xrOS dans de nombreux pays et qu'Apple pourrait bien être derrière ces dépôts. Les entreprises fictives sont souvent utilisées par Apple dans le but d'enregistrer secrètement des marques pour de futurs produits. Avec cette technique, la firme de Cupertino a réussi plus d'une fois à esquiver l'attention de grands médias et analystes.

Quelle date pour la sortie ?

On l'attend tous impatiemment, ce casque AR/VR va être une véritable pépite pour l'utilisation au quotidien, surtout si Apple arrive à créer une bonne intégration dans son écosystème.

Selon plusieurs indiscrétions, le casque AR/VR d'Apple sera commercialisé à coup sûr en 2023. Pour le lancement, on peut exclure les mois de septembre et octobre qui sont déjà bien occupés avec les iPhone, iPad et Apple Watch. Apple ne veut surtout pas faire d'ombre aux iPhone 15 qui ont besoin de la meilleure visibilité possible dans les médias.



Si on suit une certaine logique, le meilleur moment pour annoncer ce nouveau casque AR/VR ce serait au cours du premier ou deuxième trimestre de 2023. Il n'est pas à exclure qu'Apple profite de la WWDC pour réaliser un "One more thing" !