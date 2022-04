Un système d'exploitation dédié à l'Apple Car en développement (carOS)

Les rumeurs concernant l'Apple Car continuent de circuler. Selon un nouveau rapport, le véhicule sera doté d'un système d'exploitation intégré centralisé, à la manière de ce que propose Tesla dans ses "Model". Elle bénéficiera également de capteurs d'auto-conduite fabriqués en Corée du Sud, comme nous l'évoquions encore tout récemment.

Un carOS en préparation chez Apple ?

Selon un nouveau rapport publié par DigiTimes, l'Apple Car sera dotée d'un système d'exploitation conçu sur-mesure comme Tesla et de capteurs de conduite autonome fabriqués par plusieurs partenaires asiatiques.

La voiture électrique d'Apple, l'Apple Car, adoptera un système d'exploitation (OS) intégré de manière centralisée comme Tesla, et L'usine coréenne aidera au développement de la partie capteur de conduite autonome de l'unité de contrôle de domaine (DCU).

Cette nouvelle pourrait indiquer que la future Apple Car sera dotée d'un système d'exploitation intégré, peut-être similaire à ses logiciels actuels iOS et iPadOS, avec un soupçon de CarPlay. On pourrait ainsi l'appeler carOS. C'est tout à fait logique étant donné l'accent mis par Apple sur la combinaison du matériel et du logiciel dans ses produits dans d'autres domaines où elle opère, l'iPhone et le Mac en tête.



Dans ses propres véhicules, Tesla utilise une version personnalisée de Linux alimentée par un processeur Intel Atom. L'ordinateur central gère la navigation et les divertissements, notamment l'audio et les jeux, les caméras, etc. Étant donné que l'Apple Car devrait rivaliser avec Tesla dans de nombreux domaines clés, il semble qu'Apple pourrait adopter un type similaire d'expérience. Le véhicule électrique autonome doit arriver en production de masse pour 2025, d'après les dernières rumeurs et fuites. Une présentation en 2024 lors d'un keynote exceptionnel est envisagé du côté de Tim Cook qui pourrait ensuite laisser la main à son successeur.