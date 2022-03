Apple Car : une réorganisation de l'équipe va avoir lieu pour une production dès 2025

Le projet Apple Car prend beaucoup de temps en interne, le géant californien a fait face à des périodes difficiles où des avancées technologiques et des étapes de la conception ont provoqué une accumulation de retard. L'équipe initiale du projet a complètement été dissoute selon l'analyste Ming-Chi Kuo, Apple devrait réaliser une réorganisation massive dans 6 mois maximum.

Cela va faire 10 ans qu'Apple travaille sur le projet de sa première voiture électrique et connectée, l'entreprise est partie de zéro avec des connaissances limitées et des ingénieurs et développeurs experts dans le domaine à trouver.

Si aujourd'hui le projet sous la direction de Kevin Lynch est bientôt terminé, il reste encore de nombreux points à voir. Pour cette dernière phase avant le démarrage de la production massive (qui débutera dès 2025), Apple devrait réorganiser entièrement l'équipe sur le projet.



Les raisons ne sont pas communiquées, mais cela serait indispensable pour que la commercialisation se fasse sans retard supplémentaire, Apple souhaite commencer à vendre l'Apple Car d'ici 3 à 4 ans maximum.

Le journaliste de Bloomberg Mark Gurman a la même vision que Kuo sur la date approximative de sortie, selon ses récents propos, cela pourrait avoir lieu dans 4 ans.

The Apple Car project team has been dissolved for some time. The reorganization within the next three to six months is necessary to achieve the goal of mass production by 2025.