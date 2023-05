Apple mentionne xrOS (le logiciel du casque AR/VR) sur App Store Connect

À seulement quelques jours avant l'officialisation et la présentation du premier casque AR/VR d'Apple, les preuves continuent de s'accumuler. Si certains avaient encore des doutes sur l'annonce de ce futur produit, les hésitations ne sont aujourd'hui plus permises. Pour la première fois, Apple a mentionné le terme "xrOS" sur l'App Store Connect, l'espace dans lequel les développeurs soumettent leurs applications et mises à jour pour être envoyés vers l'App Store.

xrOS sera bien le nom du logiciel du casque AR/VR d'Apple

Le 5 juin prochain dans la soirée, Apple présentera les nouveautés de mises à jour logicielles que nous connaissons déjà (iOS, iPadOS, macOS, tvOS et watchOS), l’entreprise devrait aussi annoncer un nouveau système d'exploitation baptisé "xrOS". Ce logiciel qui rejoindra les autres, sera dédié au casque AR/VR que va présenter Apple, on imagine qu'on y retrouvera des applications préinstallées, un App Store pour l'ajout de nouveaux contenus, un iTunes Store pour acheter des films et séries ainsi que toutes les autres applications issues du segment des services d'Apple (Fitness+, Apple Music, Apple TV...).



Ce terme "xrOS" ne vient pas de l'esprit de Ming-Chi Kuo ou de Mark Gurman, il a été déposé par Apple dans plusieurs pays et aujourd'hui... Il est mentionné (par erreur) sur le portail Apple Store Connect, l'endroit où les développeurs sont en lien direct avec la boutique d'applications d'Apple.

L'utilisateur Mastodon (un concurrent à Twitter) Steve Troughton-Smith qui est aussi développeur a fait une étrange découverte sur l'App Store Connect. Il a essayé de soumettre une application sur xrOS et la plateforme lui a affirmé dans un message d'erreur reconnaître le terme "xrOS" qui n'a pas encore été officialisé.

Plateforme incorrecte. Vous avez inclus l’exécutable xros arm64 dans votre bundle iOS. Seuls les exécutables iOS peuvent être inclus.

Qui dit le terme xrOS mentionné, dit probablement que ce nom sera utilisé pour le logiciel du casque à réalité virtuelle et augmentée que va présenter Apple, le 5 juin prochain. Ce message sous-entend également que des outils sont prêts et pourront bientôt être exploités par les développeurs qui ne demandent qu'à découvrir l'univers xrOS.

Steve Troughton-Smith explique :

Cela suggère que l’App Store Connect utilise des versions internes d’Apple de l’outil de liaison qui ont déjà été mises à jour pour détecter les applications xrOS .

Pourquoi ce nom xrOS ?

Apple ne l'a pas choisi au hasard, il signifie "extended reality", à travers ce nom, Apple présente un monde dans lequel la réalité virtuelle est prise en charge, mais aussi la réalité augmentée qui joue un rôle majeur dans l'interactivité entre le casque et son utilisateur.



