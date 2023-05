Apple prévoit toujours deux versions du casque AR/VR pour 2025

Le tout premier modèle se fait toujours désirer, mais l'on parle une nouvelle fois de son successeur, ou plutôt de ses successeurs.



Le casque AR/VR de deuxième génération d'Apple sera apparemment proposé en deux variantes, une haut de gamme et une bas de gamme afin de satisfaire une plus large clientèle. Les les livraisons devraient être environ dix fois supérieures à celles du modèle de première génération, selon l'analyste de l'industrie Ming-Chi Kuo.

Un premier casque très cher

De nombreuses rumeurs ont indiqué que le premier casque AR/VR d'Apple, qui sera commercialisé dans le courant de l'année, s'échangera à prix d'or, soit environ 3 000 dollars. Il sera principalement destiné aux fans absolus et aux développeurs, à tel point que l'entreprise prévoit de ne vendre qu'un seul casque par jour et par magasin, soit moins de dix millions d'unités au cours de la première année de disponibilité.

Rendu du concept par Marcus Kane

Un second casque plus abordable

Le positionnement tarifaire est dû au matériel haut de gamme utilisé par Apple, mais l'entreprise souhaiterait distribuer une future version plus abordable en utilisant des composants moins coûteux, tels que des lentilles de moindre résolution. Elle compte aussi sur les progrès industriels entre temps pour diminuer les coûts.



Apple pourrait ainsi proposer une gamme à deux niveaux de l'appareil de deuxième génération, de la même manière qu'elle propose chaque année des iPhones standard et des iPhone "Pro", ou encore des Apple Watch classiques et des montres "Acier" ou "Ultra".



L'intention de l'entreprise de commercialiser une version moins chère a été rapportée pour la première fois par Wayne Ma de The Information, puis Mark Gurman de Bloomberg peu après, ce qui corrobore les propos du jour.



Selon un rapport, Foxconn, le partenaire de fabrication d'Apple, est déjà en train de développer une version moins chère de deuxième génération du casque, mais on pense qu'il n'en est encore qu'aux prémices. Selon toute vraisemblance, le casque AR/VR de deuxième génération pourrait arriver en 2024 ou 2025.

Présentation à la WWDC

Le modèle de première génération du casque de réalité mixte d'Apple devrait être annoncé lors de la keynote d'ouverture de la WWDC, le lundi 5 juin. On trouvera également un MacBook Air 15 pouces, ainsi qu'iOS 17, iPadOS 17, tvOS 17, watchOS 10 et macOS 14. Sans oublier xrOS, le système d'exploitation du casque.