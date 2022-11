Apple prépare la sortie de son casque et sa vision du metaverse

Le prochain produit majeur d'Apple - un casque de réalité mixte qui fera entrer l'entreprise dans une nouvelle ère - ne devrait pas arriver avant l'année prochaine. Mais les offres d'emploi et les changements de personnel au sein de l'entreprise donnent un aperçu de certaines des capacités de l'appareil. C’est le journaliste Mark Gurman de Bloomberg qui nous fait un état des lieux dans sa dernière newsletter.

Ce que nous savons du casque Apple

Nous savons déjà que le casque lui-même devrait coûter entre 2 000 et 3 000 dollars, car il s'agit d'un produit haut de gamme qui sera équipé d'une puce M2 de niveau Mac, de plus de 10 caméras placées à l'extérieur et à l'intérieur de l'appareil, et des écrans dont la haute résolution n’a encore jamais proposée dans un casque grand public.



Nous savons également que l'appareil fonctionnera sous un nouveau système d'exploitation baptisé realityOS, qui comprendra des versions en réalité mixte des principales applications Apple telles que Messages, FaceTime et Plans. La première version du système d'exploitation, dont le nom de code est Oak, est en cours de finalisation en interne et devrait être prête pour le nouveau matériel l'année prochaine.



Un autre détail clé est le nom potentiel, car il affirme la nature haut de gamme du casque. Notre confrère américain a rapporté en août qu'Apple est à l'origine des dépôts de marque pour "Reality Pro" et "Reality One", ce qui suggère que la société n’a pas encore fait un choix définitif. Le surnom "Reality" est logique compte tenu du nom du système d'exploitation et des outils de développement AR existants d'Apple comme RealityKit.

Des offres d’emploi pour le casque

Nous glanons maintenant des détails supplémentaires, grâce aux offres d'emploi d'Apple publiées au cours des derniers mois et aux changements apportés à l'équipe derrière le futur casque - le Technology Development Group, ou TDG.

Plusieurs offres d'emploi indiquent qu'Apple intensifie ses efforts pour enrichir le contenu de l'appareil. La société est à la recherche d'un producteur de logiciels ayant de l'expérience dans les effets visuels et les pipelines de ressources de jeux, capable de créer du contenu numérique pour les environnements de réalité virtuelle et augmentée.



Les publications laissent également entendre qu'Apple cherche à créer un service vidéo pour le casque, avec du contenu 3D pouvant être lu en réalité virtuelle. Cela ferait suite à l'acquisition de NextVR par la société en 2020, qui s'est associée à des artistes et à des ligues sportives professionnelles pour transmettre du contenu VR aux casques.



Apple recherche également des ingénieurs capables de travailler sur des outils de développement orientés vers la réalité virtuelle et augmentée. Sans surprise, il semble que la société souhaite que son nouveau système d'exploitation utilise les App Intents, qui permet aux applications de travailler avec des fonctionnalités comme Siri et Raccourcis.



Voici un extrait d’une offre d’emploi :

Nous recherchons un ingénieur logiciel qui travaillera sur le cadre App Intents afin d'aider à concevoir et à mettre en œuvre des solutions permettant de débloquer l'intelligence profonde du système, d'activer de nouveaux outils de développement et de faciliter de nouvelles interactions avec l'utilisateur à partir de modèles de données d'application qui sont exploités par une variété de services système tels que Shortcuts, Siri, Search, et plus encore.

L'offre d'emploi la plus intéressante est celle qui mentionne spécifiquement le développement d'un monde de réalité mixte en 3D, suggérant qu'Apple travaille sur un environnement virtuel similaire au métavers - bien que ne vous attendiez pas à ce qu'Apple adopte ce terme. Son directeur marketing a déclaré lors d'un récent événement que le métavers est "un mot que je n'utiliserai jamais". Et Tim Cook avait dit jsute avant que la plupart des gens ne comprennent pas le metaverse.



Cette annonce décrit le travail avec d'autres développeurs pour "construire des outils et des cadres permettant des expériences connectées dans un monde de réalité mixte en 3D".

Vous travaillerez en étroite collaboration avec les équipes d'Apple charpente d'interface utilisateur, de concepteurs d'interface humaine et de capacités système, ce qui vous poussera à sortir des sentiers battus et à résoudre des problèmes incroyablement difficiles et intéressants dans l'espace d'application 3D.

À l'approche du lancement, Apple a également ajouté deux personnes clés à l'équipe de direction qui supervise le développement de l'appareil : un ancien responsable de l'équipe chargée de la voiture autonome et l'un de ses plus hauts responsables de l'ingénierie logicielle.



Le groupe lui-même est dirigé par Mike Rockwell, vice-président de la division AR/VR d'Apple, ainsi que par Dan Riccio, son ancien chef de tout le matériel, qui considère probablement ce produit comme sa dernière initiative chez Apple. M. Riccio rend compte directement au président-directeur général Tim Cook, ce qui souligne le sérieux de la tâche.



Avec ces nouvelles recrues, Apple fait revenir un ancien membre senior de son unité de voiture autonome : Dave Scott. Scott a quitté l'entreprise au début de l'année 2021, à une époque où plusieurs cadres de l'industrie automobile démissionnaient. Mais il est revenu après un bref passage en tant que PDG d'Hyperfine, une entreprise de santé qui construit des machines IRM mobiles.

Ensuite, Apple a récemment affecté Yaniv Gur, directeur principal de l'ingénierie, à son équipe chargée des casques. M. Gur a rejoint Apple il y a plus de 20 ans dans le cadre d'une acquisition qui a également permis de recruter Roger Rosner, vice-président des applications et pionnier des applications de productivité iWork.

Une suite d’applications

Avant de rejoindre le groupe des écouteurs, M. Gur supervisait l'ingénierie des applications iWork (Pages, Keynote et Numbers), en plus des applications Books, Notes et News sur toutes les plateformes de la société. L'équipe chargée du casque dispose déjà d'un responsable du système d'exploitation, Geoff Stahl, et la nomination de M. Gur laisse penser, selon Gurman, que la société développe une suite d'applications de productivité pour le casque.



Il serait logique d'inclure certaines fonctions de productivité, ce qui correspondrait à l'approche de Meta pour ses Quest et du HoloLens de Microsoft Corp. Il est clair que la productivité n'a pas été un argument de vente déterminant pour les rivaux d'Apple dans ce domaine, mais c'est certainement un élément clé de toute nouvelle plateforme AR/VR, à condition qu'elle ne soit pas le seul point de mire.



Que pensez-vous de ce futur casque ? Marché de niche ou futur carton ? À ce prix, il nous paraît difficile de créer un engouement du niveau de l’iPhone, il faudra attendre la sortie des lunettes Apple Glass d’ici trois ans et la baisse des prix.