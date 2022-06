LG prépare des écrans microOLED pour le 2e casque AR/VR d'Apple

⏰ Il y a 4 heures

Alban Martin

Réagir



Oui, vous avez bien lu, LG Display se prépare à fournir des panneaux d'affichage micro-OLED pour la deuxième génération du casque de réalité mixte d'Apple d'après un rapport de The Elec. Le premier modèle n'est toujours pas annoncé qu'on évoque déjà le second.

LG en passe de détrôner Sony ?

LG Display serait en train de commander à Sunic System un équipement spécifique pour les écrans micro-OLED. La société prévoit apparemment d'utiliser cet équipement pour développer et fabriquer un panneau d'affichage micro-OLED pour la deuxième génération du casque de réalité mixte d'Apple.

Bien que LG Display soit censé faire partie de la chaîne d'approvisionnement du casque de première génération d'Apple, il ne devrait pas fournir son écran principal, Sony étant censé le fournir. LG Display ne fournirait que des panneaux d'affichage OLED ordinaires pour l'écran extérieur, chargé de dispenser des indicateurs.

Avec le casque de deuxième génération, LG espère prendre à Sony les commandes de l'écran micro-OLED principal d'Apple. Cela serait également dans l'intérêt d'Apple puisque Sony concurrencerait indirectement le casque d'Apple avec ses propres casques PSVR 2.



À la fin de l'année dernière, l'analyste d'Apple Ming-Chi Kuo a déclaré qu'Apple travaillait déjà sur la version de deuxième génération de son casque, visant à offrir un design plus léger, un système de batterie amélioré et de meilleures performances grâce à un processeur plus rapide. Kuo a déclaré que le calendrier d'expédition du casque de deuxième génération se situe dans la seconde moitié de 2024, soit environ deux ans après le début de la production de masse du modèle de première génération. Et cela coïnciderait avec la sortie des lunettes, les Apple Glass.