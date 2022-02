Sony dévoile les images officielles du PlayStation VR2

Les premières images officielles du casque PlayStation VR 2 sont arrivées, un mois après avoir révélé les caractéristiques techniques. Sony a en effet levé le voile sur son nouvel accessoire de réalité virtuelle qui devrait permettre aux joueurs de PS5 de passer à un niveau supérieur. La présentation comprend aussi le contrôleur PS VR2 Sense qui repèrent certaines idées de la DualSense.

Le casque PS VR2 est enfin officiel

Aujourd'hui, je suis particulièrement heureux de vous dévoiler le nouveau design époustouflant de notre casque VR de nouvelle génération, le PlayStation VR2, ainsi qu'une image actualisée et définitive de notre contrôleur PlayStation VR2 Sense.

Première chose remarquable avec cette publication, le casque PS VR2 a une forme similaire à celle de la manette PS VR2 Sense, avec un aspect "globe". La forme circulaire de l'orbe représente la vue à 360 degrés que les joueurs ressentent lorsqu'ils entrent dans le monde de la réalité virtuelle, et cette forme la rend bien, dixit Sony.



Le design du casque PS VR2 a également été inspiré par le look de la famille de produits PS5. Lorsque l'équipe de conception a créé la console PS5, elle avait également à l'esprit la prochaine génération de casque VR, de sorte que les joueurs ne seront pas perdus, tant dans l'aspect, que le toucher. La console PS5 a des bords plats car elle est destinée à être affichée sur une surface plane, tandis que l'accent a été mis sur l'ajout de rondeurs au design du casque PS VR2 car il est destiné à avoir un contact humain constant, comme les bords arrondis de la manette DualSense et du casque Pulse 3D.



L'objectif du géant nippon est de créer un casque qui ne sera pas seulement un élément attrayant de la décoration de votre salon, mais qui vous maintiendra également immergé dans votre univers de jeu, au point que vous oublierez presque que vous utilisez un casque ou une manette. C'est pourquoi les ingénieurs ont accordé une attention toute particulière à l'ergonomie du casque et effectué des tests approfondis pour garantir une sensation de confort pour une variété de tailles de tête. Les points forts du premier casque ont été logiquement reconduits :

Nous avions déjà reçu de nombreux commentaires positifs sur l'ergonomie du premier casque PS VR, grâce à l'équilibrage minutieux du poids du casque et à la présence d'un bandeau simple et réglable, nous avons donc conservé le même concept pour le casque PS VR2. D'autres caractéristiques telles que la lunette réglable du casque, qui permet de rapprocher ou d'éloigner la zone de la lunette du visage, et l'emplacement de la prise casque stéréo restent également les mêmes, de sorte que les joueurs s'y retrouveront.

Voici la fiche technique partagée par Sony :

Écran OLED 2000 x 2040 par oeil à 110 degrés de champ de vision

Rafraîchissement à 90 / 120 Hz avec support du HDR

Capteurs : Capture mouvements : Système de capture de mouvements sur 6 axes (Gyroscope à 3 axes et Accéléromètre à 3 axes) Capteur de proximité infrarouge

4 caméras pour suivre le casque, les contrôleurs et le mouvement des yeux

Vibration intégrée au casque

Microphone intégré

Sortie jack 3,5 mm pour le son

Connexion avec la PS5 par USB-C

Les nouveautés du casque PS VR2

Pour le casque PS VR2, Sony a poussé le confort un peu plus loin en ajoutant de nouvelles fonctionnalités telles qu'une molette de réglage de la lentille, afin que les utilisateurs disposent d'une option supplémentaire pour faire correspondre la distance de la lentille entre leurs yeux afin d'optimiser leur vue. Ils ont également créé un design plus fin avec une légère réduction de poids, même avec les nouvelles fonctionnalités ajoutées telles que le nouveau moteur intégré pour le retour du casque. On imagine le défi de créer un design plus fin avec de nouvelles fonctionnalités ajoutées pour améliorer le premier casque...

En outre, nous avons intégré un nouveau design d'évent pour le casque PS VR2 qui améliore le confort sur la durée. Yujin Morisawa, directeur artistique senior chez SIE, a dirigé la conception du casque PS VR2 et explique pourquoi il s'agit de sa partie préférée du design :

Lorsque j'ai commencé à travailler sur la conception du casque PlayStation VR2, l'un des domaines sur lesquels je voulais me concentrer en premier était l'idée de créer un évent dans le casque pour laisser sortir l'air, similaire aux évents de la console PS5 qui permettent la circulation de l'air. Nos ingénieurs ont trouvé cette idée comme un bon moyen de permettre la ventilation et d'éviter que l'objectif ne s'embue pendant que les joueurs sont immergés dans leurs jeux VR. J'ai travaillé sur de nombreux concepts pour y parvenir, et dans le design final, vous pouvez voir qu'il y a un petit espace entre la surface supérieure et la surface avant de la lunette qui contient la ventilation intégrée. Je suis vraiment fier du résultat et des réactions positives que j'ai reçues jusqu'à présent. J'espère que nos fans de PlayStation seront également d'accord, et j'ai hâte qu'ils l'essaient.

Prix et date de sortie

Voilà, vous savez tout sur le casque PS VR2, sauf le prix et la date de sortie. Ces deux éléments cruciaux arriveront ultérieurement, nous ne manquerons pas de vous tenir au courant.



Reste également à connaître les prochains jeux VR qui exploiteront toutes les capacités de la PS5 et du PS VR2.