Sony Honda Mobility dévoile la marque Afeela au CES 2023

Le SUV électrique Vision-S 02 est désormais l'Afeela, exposé à l'occasion du salon de Las Vegas, le CES 2023.



En mars 2022, Honda et Sony ont surpris tout le monde en annonçant que non seulement les célèbres fabricants de produits électroniques et automobiles s'associaient, mais qu'ils le faisaient pour construire un SUV électrique à batterie. En juin, le projet était devenu une entreprise à part entière et moins d'un an après l'annonce, Sony Honda Mobility revient au CES 2023 pour dévoiler officiellement son premier prototype, une sorte de Vision-S 02 renommée l'Afeela.

Les voitures Afeela arrivent

Les dirigeants de Sony ont partagé quelques détails sur le futur véhicule, notamment qu'il dispose de 14 caméras extérieures - 45 au total ! - ainsi qu'une "barre multimédia" montée sur la calandre qui affichera des informations pertinentes sur la recharge et le véhicule, "ce qui permet à la mobilité intelligente de s'exprimer aux personnes environnantes en utilisant la lumière, permettant ainsi une communication interactive entre la mobilité et les personnes", selon le constructeur. Les partenaires sont notamment Qualcomm et Epic Games.

Explication de la marque

SHM a annoncé sa nouvelle marque "AFEELA" qui représente le "FEEL", qui est au centre de l'expérience de la mobilité.



AFEELA exprime une relation interactive dans laquelle les personnes "ressentent" la mobilité en tant qu'entité intelligente, et la mobilité "ressent" les personnes et la société en utilisant les technologies informatiques de détection et de réseau.

Prototype

Extérieur

L'extérieur de l'AFEELA est doté d'une "barre multimédia" qui permet à la mobilité intelligente de s'exprimer aux personnes environnantes en utilisant la lumière, permettant ainsi une communication interactive entre la mobilité et les personnes.

Intérieur

L'intérieur est basé sur un ton doux et arrondi, enveloppant les occupants dans un doux cocon. L'atmosphère est non seulement confortable, mais elle a été conçue pour être aussi simple que possible, en réduisant au minimum les ornements et les couleurs gênantes. L'objectif est de créer une expérience centrée sur l'homme et offrant les fonctionnalités qu'il recherche.

Technologie

Sony Honda Mobility veut fournir un espace de mobilité agréable fondé sur des technologies sûres et sécurisées. Le but est de développer une conduite automatisée de niveau 3 dans des conditions limitées et à permettre une assistance au conducteur de niveau 2+ dans un plus grand nombre de situations telles que la conduite urbaine.

Pour cela, la première Afeela utilise les SoC de Qualcomm Snapdragon Digital Chassis pour une performance de calcul maximale de 800 TOPS.

Le premier prototype est équipé d'un total de 45 caméras et capteurs à l'intérieur et à l'extérieur du véhicule. Les caméras embarquées et les capteurs à temps de vol (ToF) détectent la situation du conducteur et de la voiture pour aider à éviter les accidents.

Interface

Une nouvelle IHM (interface homme-machine) sera introduite, offrant une expérience personnalisée à bord du véhicule grâce à la connectivité des services en nuage, réalisant un divertissement au-delà de la conduite.

Le constructeur nippon veut intégrer de manière transparente les mondes réel et virtuel, et en explorant de nouvelles possibilités de divertissement grâce à des innovations numériques telles que le métavers. D'où la création de nouveaux concepts AR pour la mobilité avec Epic Games.

Date de sortie

SHM a également indiqué que les précommandes en ligne commenceront à la mi-2025 et que les livraisons sont prévues pour le printemps 2026. Quant au prix, il faudra encore patienter, mais gageons que la première Afeela sera bien positionnée par rapport à la Tesla Model Y (et la future Apple Car).