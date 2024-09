Apple Books dévoile les meilleurs livres de 2023

Après les podcasts, voici les livres les plus populaires de 2023. En ce mardi 28 novembre, Apple a dévoilé les meilleurs livres et livres audio de 2023 et a lancé "Year in Review", une nouvelle expérience in-app qui aide les lecteurs à célébrer les titres, les auteurs et les genres qui ont marqué leur année. Avec cette nouveauté, les utilisateurs peuvent consulter des informations personnalisées sur les livres et les livres audio qu'ils ont appréciés en 2023, notamment le temps total passé à lire, le livre ou le livre audio le plus long qu'ils ont lu, la série qu'ils ont terminée, l'auteur et le genre qu'ils ont le plus lus et le livre qu'ils ont le mieux noté. Attention, la France n'est pas concernée par le classement des livres.

Apple Books est la destination unique pour tous les livres et les livres audio que les lecteurs aiment, avec la possibilité de définir des objectifs de lecture, d'organiser les livres en collections, de partager les achats à l'aide du Partage familial et de consulter des recommandations personnalisées pour les nouveaux titres.

Pour clore le chapitre de l'année 2203, Apple Books a sélectionné une collection de livres et de livres audio dans une variété de genres, ainsi que les titres les plus populaires de l'année. En tête des classements dans de nombreux pays, on trouve deux mémoires de célébrités qui ont ponctué l'année 2023 : Spare du prince Harry en janvier et The Woman in Me de Britney Spears, raconté par l'actrice Michelle Williams, en octobre. N'oublions pas non plus le fantasque Elon Musk.

Les meilleurs livres de non-fiction de 2023

Spare by Prince Harry, The Duke of Sussex

The Woman in Me by Britney Spears

The Wager: A Tale of Shipwreck, Mutiny and Murder by David Grann

Outlive: The Science and Art of Longevity by Peter Attia and Bill Gifford

Elon Musk by Walter Isaacson

Les meilleurs livres de fiction de 2023

Fourth Wing by Rebecca Yarros

Iron Flame by Rebecca Yarros

Happy Place by Emily Henry

Hello Beautiful by Ann Napolitano

The Covenant of Water by Abraham Verghese

Les meilleurs audiobooks de non-fiction de 2023

The Woman in Me by Britney Spears

Spare by Prince Harry, The Duke of Sussex

Outlive: The Science and Art of Longevity by Peter Attia and Bill Gifford

The Creative Act: A Way of Being by Rick Rubin

Elon Musk by Walter Isaacson

Les meilleurs audiobooks de fiction de 2023

Only the Dead by Jack Carr

Fourth Wing by Rebecca Yarros

Tom Lake by Ann Patchett

Happy Place by Emily Henry

Iron Flame by Rebecca Yarros

