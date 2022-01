Sony dévoile la Vision-S 02, un SUV électrique ambitieux [CES 2022]

Au CES 2022, Sony revient sur le marché des véhicules électriques, deux ans après un premier concept Vision-S en 2020. Alors que le nippon avait écarté la possibilité de produire la berline, il revient avec un nouveau prototype, un SUV que la société a baptisé Vision-S 02. Sony a repris les plateformes EV et cloud de la berline et les a placées dans un nouveau design pour créer le Vision-S02, qui dispose d'un plus grand intérieur pouvant accueillir sept personnes.

Bientôt un SUV signé Sony Mobility ?

Le premier SUV de la marque est équipé de capteurs sur toute sa surface, notamment de capteurs d'image CMOS et de capteurs LiDAR pour son système d'aide à la conduite qui tend vers l'autonomie. Sony indique qu'il effectue des tests en Europe dans le cadre de ses efforts pour mettre en place une technologie d'aide à la conduite de niveau 2+ sur les routes publiques. À l'intérieur, on trouve des capteurs à temps de vol pour l'identification du conducteur, ainsi que la prise en charge des commandes intuitives gestuelles et vocales. Le véhicule disposera également d'une connectivité 5G pour permettre les mises à jour sans fil et le fonctionnement à distance, sur lequel Sony travaille actuellement avec ses partenaires.

Si la Vision-S 02 n'est pour l'instant qu'un prototype, Sony explique avoir pour ambition de devenir un acteur de l'industrie des véhicules électriques et de vendre ses voitures au public. La société créera une société d'exploitation baptisée "Sony Mobility" au printemps prochain et étudiera la possibilité d'entrer sur le marché des VE. La société n'a pas révélé les autres mesures qu'elle prend pour atteindre cet objectif, et il reste à voir si elle sera vraiment en mesure de commercialiser ses propres modèles Vision-S. Rappelons à ce titre que Sony teste sa berline électrique sur des routes publiques en Europe depuis décembre 2020 et a également commencé des tests de vérification de la sécurité et de l'expérience utilisateur de la technologie d'imagerie et de détection du véhicule.



Tesla ne sera vraisemblablement plus la seule entreprise technologique à vendre des VE dans les prochaines années. Outre Sony, Apple est fortement engagée dans le processus avec une Apple Car de plus en plus concrète.