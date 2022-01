Sony dévoile les premiers téléviseurs QD-OLED au CES 2022

Sony nourrit de grandes ambitions pour sa gamme de téléviseurs 2022, avec notamment l'introduction du premier téléviseur QD-OLED grand public au monde. Les téléviseurs OLED actuels de la société, qui jouissent d'une excellente réputation, utilisent des panneaux de LG Display qui sont réglés avec le traitement spécifique à Sony. Au lieu de cela, le modèle phare Bravia XR A95K comprendra un panneau QD-OLED (diode électroluminescente organique à points quantiques) fabriqué par Samsung Display. Il sera disponible en deux tailles, 65 et 55 pouces, avec une résolution 4K dans les deux cas.

Sony peut dire merci à Samsung

La rumeur voulait que Samsung Electronics annonce un téléviseur QD-OLED 4K au CES 2022, sans preuve concrète avant le Consumer Electronics Show. Samsung Display développe le QD-OLED depuis plusieurs années, et cette technologie d'affichage pourrait devenir une sorte d'étape intermédiaire entre l'OLED standard et les écrans MicroLED que seul Samsung vend actuellement - mais pour des sommes astronomiques.



La technologie QD-OLED est conçue pour combiner les meilleurs traits de l'OLED (noirs parfaits, contraste infini, etc.) avec les avantages des téléviseurs LED à points quantiques, comme une meilleure luminosité et une reproduction des couleurs plus vive en plein jour. Il ne s'agit pas d'une nouvelle approche majeure comme la Micro-LED, mais plutôt d'une progression par rapport à ce qui existe depuis quelques années.

Quelle différence entre QD-OLED et OLED

Les écrans QD-OLED diffèrent des panneaux OLED traditionnels fabriqués depuis longtemps par LG Display par la manière dont ils produisent une image. Les écrans LG sont considérés comme des OLED WRGB, car ils utilisent un composé OLED bleu et jaune pour générer des pixels de lumière blanche qui passent par des filtres de couleur pour produire des sous-pixels rouges, verts et bleus. Les téléviseurs OLED plus récents possèdent également un quatrième sous-pixel blanc non filtré destiné à améliorer la luminosité, notamment pour le contenu HDR.



La technologie QD-OLED change la donne en émettant de la lumière bleue par le biais de points quantiques qui convertissent une partie de ce bleu en rouge et en vert sans qu'il soit nécessaire de recourir à un filtre de couleur. (Le bleu est utilisé parce qu'il possède la plus forte énergie lumineuse.) Cela conduit à une plus grande efficacité énergétique de la lumière ; puisque vous ne perdez pas de lumière dans les filtres de couleur, les téléviseurs QD-OLED devraient offrir des gains de luminosité par rapport aux OLED de la génération précédente.



Les téléviseurs QD-OLED devraient également être en mesure de maintenir une reproduction vive des couleurs des points quantiques, même à des niveaux de luminosité maximum, alors que les OLED WRGB peuvent parfois présenter une certaine désaturation lorsqu'ils sont poussés aussi loin. Dans le cas de Sony, la société affirme que les QD-OLED "augmentent la luminosité des couleurs jusqu'à 200 % par rapport aux téléviseurs conventionnels". Les angles de vision déjà excellents de l'OLED seraient encore meilleurs sur le QD-OLED, car la diffusion est plus importante sans filtre de couleur.



Le risque de brûlure n'est pas éliminé par les QD-OLED, mais Sony espère que ces panneaux auront une durée de vie plus longue que les téléviseurs OLED existants, car les pixels ne travaillent pas autant. Samsung Display utilise trois couches de matériau OLED bleu pour chaque pixel, ce qui pourrait préserver leur longévité.

En revanche, il faut savoir que Sony s'approvisionne toujours auprès de LG Display pour ses autres OLED 2022, les A90K et A80K. Il sera donc très intéressant de voir les comparaisons entre les QD-OLED et les meilleurs téléviseurs OLED "normaux" de LG et Sony lorsqu'ils commenceront à être livrés aux consommateurs au printemps.



Pour revenir à la nouveauté du jour, outre sa dalle unique, le Sony A95K est livré avec un support qui permet de placer le téléviseur en "position avant", où l'écran se trouve devant le support, ou en "position arrière" si vous souhaitez placer ce téléviseur coûteux contre un mur. L'arrière du téléviseur présente un système particulier avec l'intégration des câbles.

Des écrans pleinement adaptés à la PS5

Tous les derniers OLED de Sony prendront en charge les jeux en 4K à 120 Hz, le mappage automatique des nuances HDR lorsqu'ils sont connectés à une PS5, et le mode de faible latence, le tout avec un taux de rafraîchissement variable. Espérons que ce soit un signe que le VRR se rapproche de la PlayStation 5 elle-même.



Enfin, Google TV reste le logiciel de Sony pour la gamme 2022, en sus des fonctionnalités de marque comme XR OLED Contrast Pro, XR Triluminos Max (pour le A95K) ou Pro (pour les autres), et Acoustic Surface Audio Plus qui permet de se passer de barres de son.



Sony a également annoncé sa première gamme de téléviseurs Micro LED 2022 pour concurrencer Samsung.