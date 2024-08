Apple TV+ dévoile la série « Women in Blue », un drame policier à retrouver cet été !

Toujours en quête d’ajouter de nouveaux contenus sur son service de streaming, Apple a annoncé aujourd’hui l’arrivée d’un nouveau drame policier. Celui-ci s’appellera « Women in Blue » et il s’annonce passionnant quand on observe les premières révélations d’Apple dans son communiqué de presse.

Découvrez Women in Blue

Apple TV+ s’apprête à lancer une toute nouvelle série intitulée "Women in Blue" ("Las Azules"), un drame policier espagnol basé sur des faits réels. La série fera ses débuts le mercredi 31 juillet 2024 en exclusivité sur Apple TV+ et elle promet une immersion dans les premières heures de la lutte pour l'émancipation féminine au sein des forces de l'ordre au Mexique.



Le contexte de "Women in Blue" nous ramène dans les années 1970 au Mexique, une époque de grands bouleversements sociaux et culturels. La série, développée par les créateurs renommés Fernando Rovzar et Pablo Aramendi, s'articule autour de quatre femmes courageuses incarnées par Bárbara Mori, Ximena Sariñana, Natalia Téllez, et Amorita Rasgado. Ces actrices talentueuses jouent les rôles de pionnières qui intègrent la première brigade féminine de la police mexicaine.

Alors que ces femmes s'efforcent de faire respecter la loi, elles découvrent rapidement que leur présence est en réalité utilisée comme une diversion par les hautes sphères pour détourner l'attention des médias d'une série de meurtres brutaux qui secouent le pays. Ce drame, riche en suspense et en émotions, explore les défis auxquels ces femmes doivent faire face, non seulement en tant que policières dans un milieu où il n’y a que des hommes, mais aussi en tant que femmes luttant pour leur propre identité et reconnaissance.



Produite par Lemon Studios, la série bénéficie de l'expertise de producteurs exécutifs tels que Fernando Rovzar, Wendy Riss, Erica Sánchez Su, Sandra Solares, et Billy Rovzar, assurant une production de haute qualité et une attention méticuleuse aux détails historiques et narratifs.



Dès le 31 juillet, Apple lancera les deux premiers épisodes de la saison 1 de "Women in Blue", suivis d’un épisode chaque semaine jusqu'au 25 septembre. On retrouve comme d’habitude la même stratégie de diffusion que pour les autres contenus, Apple essaie de prolonger le plus longtemps possible l’engagement envers le contenu.



