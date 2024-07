Mercedes-Benz dévoile son luxueux Classe G électrique

En 2022, Mercedes-Benz a annoncé qu'elle allait commercialiser un Classe G électrique d'ici à la fin de l'année 2024. Aujourd'hui, le constructeur de Stuttgart a officiellement présenté la version électrifiée de son véhicule de luxe emblématique, connu pour ses capacités hors-normes, ainsi que, depuis quelques années, son exclusivité. La Mercedes-Benz G 580, basée sur la technologie EQ est équipée d'une batterie lithium-ion de 116 kWh qui lui donne suffisamment d'énergie pour parcourir jusqu'à 473 kilomètres en une seule charge. Il dispose également d'une puissance totale maximale de 432 kW (580 cv) et d'un couple dantesque maximal de 1 164 Nm. Jeep et Land Rover sont prévenus.

Le premier Classe G électrique

La Classe G de Mercedes-Benz, ou Gelandewagen (qui signifie « véhicule tout-terrain » en allemand), est produite depuis 1979. Si, esthétiquement, la voiture n'a beaucoup changé depuis, elle s'est, en revanche, totalement transformée à l'intérieur passant d'un véhicule tout-terrain utilitaire à une icône de luxe. Le "G" est très prisé, notamment dans ses versions sportives badgées "AMG", avec un son inimitable.

Pour ne pas effrayer sa clientèle, Mercedes a fait en sorte que son modèle électrique ressemble énormément au Classe G à essence, avec ses angles vifs, ses poignées de porte, ses grilles et ses phares ronds. Le look général est le même, contrairement au Defender de Land Rover, dont la version moderne a déçu les fans.



Pour le démarquer et le faire entrer dans l'ère électrique, Mercedes propose toutefois un éclairage optionnel exclusif à la version EQ, ce qui permet de modifier son apparence et de lui donner un regard considérablement différent de celui d'un Classe G standard. Le véhicule est propulsé par quatre moteurs électriques situés près de chaque roue et dispose de plusieurs modes d'utilisation en tout-terrain : G-TURN, qui permet de faire pivoter le véhicule presque sur place, G-STEERING, qui peut éliminer le besoin de tourner en plusieurs points, et la fonction intelligente off-road crawl qui fournit un régulateur de vitesse pour les trajets en tout-terrain. D'autres technologies sont également prévues, notamment une série de caméras qui permettent aux conducteurs de repérer chaque rocher et chaque ornière lorsqu'ils traversent les pistes.



Mercedes-Benz a veillé à ce que la batterie du véhicule soit également prête pour les voyages loin des sentiers battus, et l'a enfermée dans un boîtier résistant à la torsion qui la protège de l'eau et de la saleté. Elle peut se charger à la fois en courant alternatif et en courant continu, et lorsqu'elle est branchée sur un système de charge rapide en courant continu, elle peut passer de 10 à 80 % en seulement 32 minutes. La Classe G peut également convertir l'énergie cinétique en énergie électrique lorsque vous roulez ou freinez, heureusement sinon les chiffres de consommation aurait été encore plus effrayants (30.3-27.7 kWh/100 km).

À l'intérieur, le tout nouveau Mercedes-Benz G 580 EQ n'échappe pas aux système d'infodivertissement MBUX (Mercedes-Benz User Experience), au volant multifonction en cuir nappa et à un éclairage d'ambiance.



Parmi les options figurent KEYLESS-GO, des porte-gobelets à température contrôlée, le système de sonorisation surround Burmester® 3D et le "capot transparent". L'unité de commande tout-terrain redessinée et le nouveau COCKPIT OFFROAD sont disponibles en option pour améliorer l'expérience tout-terrain grâce à des fonctions numériques supplémentaires.



Le tout respire le luxe et la technologie.



Prix du Classe G

L'EDITION ONE, la Classe G dotée de la technologie EQ qui sera lancée dans le courant de l'année, disposera d'une « palette élargie de caractéristiques de série ». Si l'autonomie semble un peu faible (autour des 350 km selon nos estimations), un porte-parole de la société a déclaré qu'une version à autonomie étendue, dotée d'une batterie utilisant une technologie d'anode de silicium plus dense en énergie, développée par le partenaire de Mercedes, Silas, sera également disponible dans les années à venir.



Aucun prix n'a encore été dévoilé dans le communiqué, mais il devrait être logiquement au-dessus des 100 000 euros. De plus, les versions à essence du Classe G sont toujours affichées au catalogue. Mercedes ne croit plus autant au tout électrique, comme plusieurs autres constructeurs premium. Le carburant de synthèse pourrait être une alternative plus crédible et moins polluante d'après certains experts.