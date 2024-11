Mercedes-Benz dévoile son app pour Apple Watch

Mercedes déploie une nouvelle application pour l'Apple Watch, offrant un contrôle accru de ses véhicules directement depuis le poignet. Cette initiative, qui répond à une demande croissante des clients, s'inscrit dans la stratégie de digitalisation du constructeur allemand et renforce l'écosystème connecté des propriétaires de Mercedes, particulièrement ceux utilisant des produits Apple.

Les fonctionnalités clés de l'application

La nouvelle application Mercedes-Benz pour Apple Watch propose un éventail complet de fonctionnalités permettant aux propriétaires d'interagir avec leur véhicule sans avoir à sortir leur iPhone. Les utilisateurs peuvent notamment :

Localiser leur véhicule stationné et obtenir un guidage piéton

Verrouiller et déverrouiller leur voiture à distance

Consulter les informations essentielles comme l'autonomie, le niveau de batterie ou de carburant

Vérifier la fermeture des vitres

Utiliser un mode boussole pour la navigation dans les zones sans cartographie

L'application intègre également une interface utilisateur intuitive, pensée spécifiquement pour l'écran compact de l'Apple Watch, offrant un accès rapide aux fonctions les plus utilisées.

Compatibilité et disponibilité

Cette nouvelle application est d'ores et déjà disponible sur l'App Store pour tous les modèles d'Apple Watch fonctionnant sous watchOS 9 ou une version ultérieure. Mercedes-Benz précise toutefois que certaines fonctionnalités peuvent varier selon le niveau de finition et d'équipement du véhicule.



À noter que Mercedes-Benz n'est pas le seul constructeur premium à proposer une application Apple Watch dédiée. BMW, Porsche et Tesla disposent également de solutions similaires, témoignant de l'importance croissante des technologies connectées dans l'industrie automobile haut de gamme. Cette tendance fait écho à l'intégration de plus en plus poussée de CarPlay dans les véhicules, avec notamment l'arrivée prochaine de la nouvelle génération qui permettra de contrôler davantage de fonctions du véhicule via l'interface d'Apple. Et si Mercedes préparait l'arrivée de CarPlay 2.0 comme Audi ?

Télécharger l'app gratuite Mercedes-Benz