Apple n'a pas abandonné son CarPlay 2.0

Contrairement à l'Apple Car, la nouvelle génération de CarPlay est bien vivante. Malgré un retard conséquent, elle est toujours annoncée pour 2024 sur le site web d'Apple. Des icônes liées au système ont d'ailleurs été retrouvées dans la troisième bêta d'iOS 18.2 parue hier en début de soirée.

CarPlay 2.0 n'est pas mort

Voilà deux ans et demi (WWDC22) qu'Apple nous a présenté son CarPlay nouvelle génération. Une nouvelle version qui ne s'implante plus seulement dans l'écran d'infos divertissement, mais dans tout le véhicule. Un CarPlay 2.0 qui connaît un développement complexe.

Malgré une liste de partenaires automobiles et une sortie prévue pour fin 2023, le système d'Apple censé redéfinir l'expérience de conduite prend du retard et commence même à se faire oublier. Apple ayant vaguement évoqué le sujet lors de la WWDC24 en juin dernier.



Cependant, il semblerait qu'il soit encore en préparation. Comme indiqué par MacRumors, le code de la bêta 3 d'iOS 18.2, disponible depuis hier soir, dévoile de nouvelles icônes d'applications qui concernent la fameuse nouvelle génération CarPlay. En l'occurrence, une icône "Media" et une icône "Climatisation".

Image MacRumors



Sur sa page officielle, Apple continue d'indiquer que le CarPlay 2.0 sera pris en charge de manière officielle dans des véhicules en 2024. À date, nous nous dirigeons plutôt vers un report à 2025 au mieux. Pour info, la Porsche 911 hybride prévue en 2025 ne devrait pas être équipée du CarPlay 2.0. Preuve une fois de plus que c'est un sujet épineux.



Définition de la nouvelle génération de CarPlay par Apple :