Où est passé CarPlay 2 ? Apple reste muet sur la nouvelle version

Une fois de plus, Apple a tenu son grand événement de septembre sans souffler mot de la prochaine génération de CarPlay, pourtant très attendue par les fans de la marque à la pomme. Annoncé en grande pompe en 2022, CarPlay 2 devait révolutionner l'expérience de conduite en s'étendant à tous les écrans du tableau de bord. Mais deux ans plus tard, toujours rien. Que se passe-t-il avec ce projet ?

CarPlay 2, une vision ambitieuse qui tarde à se concrétiser

Rappelons qu'Apple avait dévoilé sa vision futuriste de CarPlay en juin 2022 lors de la WWDC. L'idée était de ne plus se limiter à l'écran central d'infodivertissement, mais d'investir aussi les écrans des compteurs, de la climatisation et même du passager. Une intégration profonde qui nécessite une collaboration étroite avec les constructeurs automobiles.

Justement, c'est peut-être là que le bât blesse. Si Porsche et Aston Martin ont confirmé leur partenariat avec Apple, d'autres comme Mercedes ont exprimé leurs réticences à céder autant de contrôle sur le design de leurs interfaces. Malgré les efforts d'Apple pour rassurer en proposant des options de personnalisation, le scepticisme semble persister.

Des mises à jour qui se font attendre

Autre sujet d'inquiétude : le manque de nouvelles fonctionnalités pour le CarPlay actuel et les cartes Apple Plans. Alors que Google multiplie les améliorations sur Android Auto et pousse son système embarqué Android Automotive, Apple semble à la traîne. Même la vue détaillée des villes promise pour Plans n'a pas été mise à jour depuis près d'un an.

Ce silence et ces retards répétés interpellent. Apple serait-il en train de perdre son intérêt pour l'automobile, surtout depuis l'abandon du projet de voiture Apple ? C'est ce que craignent certains analystes. Pourtant, avec la fin de l'Apple Car, on aurait pu s'attendre au contraire à un focus accru sur les logiciels et services pour la voiture.

Quel avenir pour CarPlay ?

Malgré ces zones d'ombre, gardons espoir. Apple tiendra peut-être un autre événement en octobre ou novembre où CarPlay 2 sera enfin à l'honneur. La firme aime faire intervenir des partenaires d'autres industries, les constructeurs automobiles pourraient donc y avoir leur moment de gloire.

Mais gare à ne pas décevoir. Si les premières voitures CarPlay 2 arrivent sans qu'Apple n'en fasse grand cas, cela pourrait être perçu comme un aveu d'échec. À l'heure où la concurrence s'intensifie, Apple n'a pas intérêt à donner l'impression de délaisser ce marché porteur.

En attendant, CarPlay continue de séduire de nombreux automobilistes et développeurs avec sa facilité d'utilisation. Preuve que malgré les atermoiements d'Apple, le potentiel est bien là. Espérons que la marque saura le concrétiser avec CarPlay 2, avant qu'il ne soit trop tard. Les mois à venir seront décisifs pour l'avenir d'Apple sur nos routes.