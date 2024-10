Porsche et Aston Martin sont les premiers à passer à CarPlay nouvelle génération

Lors de la WWDC 2022, Apple a annoncé une toute nouvelle génération de CarPlay. Après l’annonce, personne ne savait quels constructeurs automobiles allaient en profiter en premier pour le début du déploiement. Aujourd’hui, nous avons les deux constructeurs qui accueilleront en avant-première le nouveau Apple CarPlay. Concrètement, ce n’est pas une excellente nouvelle pour les personnes qui ont un petit budget pour l’achat d’un véhicule.

Porsche et Aston Martin seront les premiers

Apple vient de concrétiser un engagement de longue date en lançant une version améliorée de son système CarPlay. Lors d’une annonce très attendue, Apple a révélé que les premiers modèles de véhicules intégrant cette version avancée de CarPlay seront disponibles dès 2024. Porsche et Aston Martin, deux géants de l’industrie automobile, sont en tête de liste pour adopter cette technologie révolutionnaire dans leurs véhicules. Cette collaboration entre Apple et ces constructeurs automobiles de luxe montre une fois de plus l’importance croissante des systèmes d’infodivertissement avancés dans les voitures haut de gamme.



La mise à jour de CarPlay par Porsche et Aston Martin ne se limite pas à une simple amélioration esthétique. Elle inclura des fonctionnalités intégrées sur plusieurs écrans à l’intérieur des véhicules, offrant ainsi une expérience utilisateur plus riche et plus immersive. Les conducteurs et les passagers pourront accéder non seulement à la grille classique des applications CarPlay, mais aussi à des informations en temps réel telles que les données de lecture actuelles et l’intégration d’Apple Maps.



Michael Mauer, vice-président du style de Porsche a déclaré aujourd’hui :

Nous nous sommes engagés depuis longtemps à fournir aux propriétaires de Porsche la marque et l'expérience de conduite sportive synonymes de Porsche. En plus de la voiture de sport elle-même, les offres numériques parfaitement adaptées à nos clients deviennent de plus en plus importantes pour l'expérience de conduite globale.

Ce qui distingue particulièrement cette version de CarPlay, c’est sa capacité à interagir avec les systèmes internes du véhicule. Le système pourra afficher des informations cruciales sur le tableau de bord, telles que la vitesse, le niveau de carburant et d’autres données essentielles du véhicule, alliant ainsi fonctionnalité et sécurité.



Du côté d’Aston Martin, on se dit très satisfait d’être dans les premiers à bénéficier de la nouvelle génération de CarPlay, voici ce qu’a déclaré Marco Mattiacci, directeur mondial de la marque et commercial chez Aston Martin

Chez Aston Martin, nous aspirons à l'excellence et à la performance et c'est la principale raison pour laquelle nous avons choisi de nous associer à Apple pour la prochaine génération de CarPlay. L'intégration de la dernière technologie de pointe combinée à une interface intuitive sur mesure est primordiale pour créer l'expérience client Aston Martin ultime. Nous sommes impatients d'en partager davantage alors que nous travaillons avec Apple pour apporter la prochaine génération de CarPlay à Aston Martins en 2024.





Avec cette nouvelle génération de CarPlay, Apple continue de redéfinir les normes de l’interaction entre la technologie et la conduite, rendant l’expérience de conduite non seulement plus agréable mais aussi plus intuitive.



Source