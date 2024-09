Apple donne un aperçu du nouveau CarPlay à la WWDC 2024

Attendu depuis deux ans, CarPlay de nouvelle génération n'est pas mort. Comme à la WWDC 22, Apple a partagé un aperçu de son prochain système embarqué dans les voitures, à travers quelques sessions de codage. Tout cela en amont d'un lancement désormais positionné plus tard dans l'année.

Nouvel aperçu de CarPlay 2.0

Les sessions réservées aux développeurs comprennent de nombreuses images de CarPlay nouvelle génération, dont l'une révèle pour la première fois les nouvelles apps Véhicule, Média et Climat en action. Nous avions déjà découvert des applications d'icônes dans la version bêta d'iOS 17.4.



La nouvelle génération de CarPlay, qui s'étendra derrière le volant pour tout contrôler, sera hautement personnalisable, ce qui permettra aux constructeurs automobiles d'adapter le design du système à leurs véhicules. Apple a révélé une variété d'options de design et de dispositions possibles, comme le montre le schéma ci-dessous.

D'autres images permettent de voir de plus près les applications Véhicule et Climatisation, qui accueilleront respectivement les réglages du véhicule et les commandes de climatisation.

La nouvelle génération de CarPlay permettra aux constructeurs automobiles d'afficher des alertes personnalisées relatives à l'état de charge d'un véhicule électrique, à une mise à jour logicielle disponible pour le véhicule, etc.



En outre, il intégrera une caméra arrière, comme illustré ci-dessous.

Le site web d'Apple continue d'indiquer que les premiers véhicules équipés de CarPlay de nouvelle génération arriveront en 2024, mais il n'a pas encore fourni de calendrier plus précis, ni aucune indication en ce sens lors des sessions de codage de la WWDC 24.



Aston Martin et Porsche seront les premiers à proposer CarPlay de nouvelle génération, mais la prochaine 911 hybride ne l'embarquera pas.