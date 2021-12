Un nouveau rendu 3D de l'Apple Car imaginé grâce aux rumeurs et brevets

Ah qu'elle a le don de nous faire spéculer cette Apple Car. La pomme est bien entendu silencieuse sur le sujet mais pour ce qui est des "fans", les rumeurs et dessins imaginaires ne cessent d'apparaître sur le web. La preuve avec ce nouveau rendu 3D complet.

De belles photos mais une fois de plus, rien de concret...

La société anglaise de location de véhicules connue sous le nom de Vanarama vient de publier sur son site un rendu 3D complet de l'App Car. Pour ce faire, elle s'est inspirée de toutes les rumeurs que l'on entend depuis des mois mais également des brevets officiels que nous avons vus en circulation. La société s'est aussi aidée des formes des produits Apple du moment, iPhone, MacBook...

Inutile de vous préciser que nous sommes une fois de plus dans la spéculation et que la véritable Apple Car ne ressemblera probablement pas à ces images, mais cela a le mérite de nous faire patienter. Vanarama a pris le temps de s'appliquer sur tous les aspects, que ce soit la carrosserie, le pivotement des sièges, les portières ou encore le volant arrondi.



Le tableau de bord serait un gigantesque écran tactile, très ressemblant au MBUX Hyperscreen de Mercedes au passage. Siri serait en toute logique de la partie et serait capable de tout contrôler dans le véhicule via la voix du conducteur.



Le design intérieur futuriste devrait plaire à plus d'une personne en revanche pour ce qui est des formes du véhicule, nous vous laissons partager vos avis via la section des commentaires. Pour rappel, les rumeurs veulent qu'Apple lance la première version dans les 4/5 années qui arrivent mais c'est encore loin d'être fait.



Premièrement car on ne s'improvise pas constructeur automobile du jour au lendemain, même avec des milliards. Deuxièmement car le véritable objectif d'Apple serait de produire une voiture 100% autonome, sans volant ni pédales et que quand ce type de véhicule sera autorisé et apte à rouler sur route ouverte, nous aurons sûrement tous pris quelques années et pas seulement quatre ou cinq...



Néanmoins, les rumeurs insistantes autour de ce projet ont le mérite de faire travailler notre imagination. En attendant du concret, profitons des beaux rendus 3D exposés ci-dessous.