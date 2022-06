VE : une nouvelle marque nommée Sony Honda Mobility Inc

Après que Sony et Honda aient annoncé un grand partenariat dans le cadre de la mise au point de véhicules électriques, ils lui ont donné un nom. Sans grande surprise, l'entreprise s'appelle Sony Honda Mobility Inc. et sera établie à Tokyo avant la fin de l'année 2022, les ventes de VE devant commencer en 2025, a déclaré Sony dans un communiqué de presse.

Honda s'associe à Sony pour les VE

Chaque société détient une part égale de 50 %, Yasuhide Mizuno, dirigeant de Honda, étant nommé président-directeur général, et Izumi Kawanishi, vice-président exécutif de Sony, président et directeur des opérations. Comme Sony l'a expliqué précédemment, le partenariat s'appuiera sur "les technologies de pointe de Honda en matière d'environnement et de sécurité, les capacités de développement de la mobilité, la technologie de fabrication des carrosseries et l'expérience de gestion du service après-vente". De son côté, Sony apportera sa contribution aux "technologies d'imagerie, de détection, de télécommunication, de réseau et de divertissement".

Les deux prototypes de VE de Sony

Honda n'a pas vraiment pris le train en marche en matière de véhicules électriques, sa seule VE étant la Honda E, mais la société a accéléré ses projets ces derniers temps. Au début de cette année, elle a dévoilé un partenariat avec General Motors pour co-développer une série de VE abordables utilisant une architecture globale et la technologie de batterie Ultium de GM. L'objectif est de mettre en vente des voitures Honda et Acura en Amérique du Nord d'ici 2024.



L'année dernière, Honda a également annoncé son intention de faire évoluer l'ensemble de sa gamme de véhicules vers des VE et des véhicules à pile à combustible d'ici 2040. Dans ce cadre, la société va investir 40 milliards de dollars et lancer 30 nouveaux VE d'ici 2030. Sony, quant à lui, a déjà présenté non pas un mais deux véhicules électriques de sa propre conception, le Vision-S EV en 2021, puis le SUV électrique Vision-S 02 en début d'année. Reste à savoir comment Sony Honda Mobility va s'imbriquer dans tout cela et quel sera son positionnement face à Tesla et bientôt Apple notamment.