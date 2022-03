Sony signe un partenariat avec Honda, comme ce que voulait Apple avec Hyundai

Honda et Sony ont signé un accord qui les amènera à travailler ensemble à la production de véhicules électriques. Dans le cadre de ce partenariat, Honda fabriquera les voitures tandis que Sony sera chargé de l'aspect technologique, un point que la firme nippone avait mis en avant avec deux concepts Vision S.

Un accord qu'Apple cherchait en Corée du Sud

Un rapport de Nikkei Asia décrit les responsabilités partagées entre les deux sociétés.

Dans le cadre de l'accord, Honda fabriquera les véhicules et assurera le service après-vente, tandis que Sony sera chargé de développer les fonctions de divertissement, de réseau et autres fonctions de mobilité. La JV se chargera de la conception, du développement et de la vente du véhicule.

Si cet accord vous semble banal, c'est parce qu'il est identique à celui qu'Apple aurait voulu conclure avec Hyundai. L'année dernière, Hyundai a confirmé qu'elle était en pourparlers pour un projet d'Apple Car avant que ces discussions ne soient subitement arrêtées. À l'époque, il était prévu que Hyundai ou sa filiale Kia construisent les voitures, mais utilisent la conduite autonome et la technologie embarquée d'Apple.

Les deux Visions S de Sony (CES 2022)

La première voiture Sony / Honda en 2025

Honda et Sony ont annoncé l'accord au cours d'une conférence de presse commune, l'objectif étant que le premier véhicule soit prêt à être commercialisé d'ici 2025. Par coïncidence, il s'agit de la même date que souhaite viser la firme de Cupertino avec son Apple Car.



Pour comprendre les raisons pour lesquelles une entreprise technologique et un constructeur automobile traditionnel ont uni leurs forces, Toshihiro Mibe, PDG de Honda, a déclaré que tout cela était dû à la façon dont des entreprises comme Tesla et Rivian ont pris d'assaut le marché des VE, prenant de vitesse les constructeurs automobiles traditionnels. Ces derniers essayent de combler leur retard.

Mibe a déclaré que l'industrie automobile est confrontée à un point de basculement et voit les constructeurs traditionnels entrer dans le segment des VE dans lequel de nombreux nouveaux entrants et startups se disputent également des parts de marché. De nouveaux entrants, dont Alphabet, la société mère de Google, et d'autres géants de la technologie, se sont lancés dans le secteur et des entreprises en démarrage, comme Rivian aux États-Unis, rattrapent rapidement les constructeurs automobiles traditionnels.

Apple n'a pas encore pénétré le marché, mais gageons que cela arrive à peu près dans les mêmes eaux, les géants de la technologie ayant tous un appétit pour les véhicules électriques, futur marché en hyper-croissance d'ici la fin de la décennie.