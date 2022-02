Apple développerait l'autopilot de l'Apple Car en Corée du Sud

Apple développe actuellement les puces et les composants pour les fonctions de pilotage automatique de sa Apple Car avec l'aide d'une société externalisée d'assemblage et de test de semi-conducteurs (OSAT) basée en Corée du Sud, affirme un nouveau rapport publié ce jour.

La conduite autonome en plein test en Corée du Sud ?

Le système OSAT est un service que les fournisseurs offrent souvent à leurs partenaires et qui consiste à assembler, emballer et tester des circuits intégrés. Selon The Elec, le projet a débuté l'année dernière et devrait s'achever en 2023.

La firme sud-coréenne travaillait sur le module d'une puce qui exploite la fonction de pilotage automatique, à l'instar de celles utilisées par Tesla.



Ces puces, qui supervisent les calculs d'IA, intègrent généralement une unité de traitement neuronal, un processeur, un processeur graphique, une mémoire ainsi qu'une interface de caméra, entre autres fonctions.

Concept d'Apple Car par Vanarama, basé sur des brevets



Le projet serait dirigé par les bureaux régionaux d'Apple en Corée du Sud. Selon le rapport, les employés de la marque californienne ont reçu les droits de nomenclature (BOM) pour le projet et ont choisi une société sud-coréenne "OSAT" pour exécuter la commande.



The Elec associe cette initiative à la construction par Foxconn d'usines de véhicules entièrement électriques aux États-Unis et en Thaïlande qui constitueront la chaîne de montage de l'Apple Car. Foxconn dit vouloir rendre ces usines opérationnelles d'ici 2023, mais sans pour autant être assuré qu'il s'agit de la voiture d'Apple.



Apple serait en train de sélectionner des fournisseurs pour son véhicule électrique depuis décembre dernier, date à laquelle des représentants d'Apple se seraient rendus en Corée du Sud pour rencontrer des fournisseurs locaux, après une visite préliminaire à l'été 2021.



L'intérêt d'Apple pour les fabricants coréens aurait conduit à une bataille acharnée pour s'assurer une place dans la chaîne d'approvisionnement d'Apple. La société de Tim Cook est particulièrement intéressée par les capacités de fabrication de batteries de la Corée.



Selon de précédents rapports, Apple devrait achever la sélection des fournisseurs pour son véhicule d'ici la fin de l'année 2022, après quoi elle commencera le développement à grande échelle et la production de masse d'ici 2024 voire 2025. Kuo a déclaré qu'il ne serait pas surpris de voir le calendrier de lancement étendu à 2028 ou plus tard.



Selon Mark Gurman de Bloomberg, les travaux sur l'Apple Car en sont encore aux stades préliminaires, mais Apple vise globalement un lancement en 2025, sans volant ni pédale.