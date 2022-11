En Corée du Sud, le lancement d’Apple Pay est surveillé par le gouvernement

D'ici quelques semaines ou quelques jours, Apple Pay va être disponible en Corée du Sud. Une mise en place tardive dans un pays très technologique, mais aussi très méfiant à l'égard des GAFAM.

Apple Pay sur le point d'envahir la Corée

Apple s'apprête enfin à lancer son service Apple Pay en Corée du Sud. Le pays misant énormément sur les paiements digitaux, il est normal que le service proposé par la pomme devienne enfin réalité.



Cependant, il existe encore une sorte de méfiance. Comme confirmé par le Financial Supervisory Service (FSS) à nos confrères de TechCrunch, le régulateur financier de la Corée du Sud étudie actuellement les clauses du contrat.



Visiblement, c'est la société locale Hyundai Card, appartenant au géant Hyundai Motor, qui serait apte à mettre en place Apple Pay pour ses clients et qui aurait l'exclusivité pendant un an. Le processus de validation pourrait prendre entre un et deux mois et serait potentiellement disponible dès la fin novembre.

Pour rappel, le mois dernier, un utilisateur d'iPhone avait publié un texte qui semblait être les conditions générales d'Apple Pay en Corée du Sud. Hyundai Card était d'ailleurs cité. La date du 30 novembre comme date de lancement était également évoquée.



N'oublions pas qu'il y a quelques mois, les instances gouvernementales du pays avaient fait voter une loi qui oblige Apple à laisser les apps disponibles sur l'App Store coréen proposer les paiements tiers. Autrement dit, la possibilité d'éviter la commission de 15 %-30 % du géant américain.



De plus, la police a récemment perquisitionné les bureaux d'Apple sur place. Vous l'aurez compris, ce n'est pas l'amour fou entre les deux. Il est donc logique que l'arrivée d'un nouveau service Apple soit scruté de près.