Apple Pay arrive bientôt en Corée du Sud après un blocage du régulateur

Apple Pay est l'un des moyens de paiement les plus populaires dans le monde, un argument qui aurait normalement dû convaincre la Corée du Sud d'accepter le service d'Apple. Cependant, le pays a longtemps bloqué Apple Pay en sous-entendant que ce moyen de paiement pouvait aller à l'encontre de la réglementation et des lois locales.

Apple Pay arrive en Corée du Sud

En France, Apple Pay est désormais un classique, des centaines de milliers de personnes l'utilisent tous les jours pour leurs achats en magasin ou sur internet. Si le service de paiement d'Apple est aujourd'hui disponible presque partout dans le monde, certains pays n'ont pas accepté aussi facilement Apple Pay. C'est le cas de la Corée du Sud, un pays pourtant à la pointe de la technologie et toujours en avance sur son temps.



En effet, le Financial Supervisory Service (FSS) a émis une certaine méfiance avec Apple Pay et a voulu étudier de près les clauses du contrat. Début décembre 2022, on apprenait que l'autorité de régulation déclarait qu'il y avait quelque chose à examiner séparément et qui exigeait "d'autres discussions avec le ministère".

Aujourd'hui, tout semble réglé. Apple a apporté les preuves nécessaires démontrant la fiabilité et le sérieux de son service de paiement, ce qui a poussé le régulateur à valider l'introduction d'Apple Pay en Corée du Sud. Voici ce qu'a dit la Commission des services financiers (FSC) dans un récent communiqué :

Ayant pris en considération les règles et règlements pertinents et leurs interprétations, nous confirmons que les sociétés de cartes de crédit peuvent faire pression pour l'introduction du service Apple Pay car elles ont obéi aux procédures nécessaires

La FSC a demandé que des mesures soient prises pour garantir la protection des consommateurs contre des dangers tels que le vol de données personnelles et a souligné que les sociétés de cartes de crédit ne devraient pas répercuter les coûts résultant de l'utilisation d'Apple Pay sur les utilisateurs ou les magasins.