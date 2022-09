Perquisition dans les bureaux d'Apple en Corée du Sud

Ce matin en Corée du Sud, Apple a eu le droit à la visite de la police dans ses locaux. La raison ? L'autorité antitrust accuse la pomme d'avoir surfacturé de nombreux développeurs au sujet de sa commission obligatoire sur l'App Store.

Apple se fait secouer en Corée du Sud !

Entre Apple et la Corée du Sud, ce n'est pas l'amour fou. Depuis des mois maintenant, le pays fait la guerre à Apple au sujet du fonctionnement de son App Store et plus particulièrement de son système d'achats in-app.



La Corée du Sud a d'ailleurs réussi à faire flancher le géant américain, il y a un peu plus de trois mois, en l'obligeant à mettre en place les paiements tiers sur sa boutique d'applications. Une victoire qui ne semble pas suffisante au vu des informations du jour.



Comme rapporté par Foss Patents, l'autorité antitrust coréenne a procédé à une perquisition matinale dans les locaux d'Apple situés dans la ville de Gangnam-gu, pas plus tard que ce matin.

Pour justifier l'assaut, l'autorité compétente accuse Apple d'avoir facturé massivement certains développeurs locaux. Une facture au-delà des 30 % officiels, qui sont eux-mêmes déjà fortement critiqués.



Il en va de même pour les petits développeurs pour qui la commission se serait élevé à 16.5 % au lieu de 15 %. Visiblement, l'écart serait dû à la manière dont Apple gère ses factures en incluant directement la TVA locale dans son calcul final.



Un souci également présent dans d'autres pays, dont la France, où la TVA est là aussi insérée au départ, ce qui n'est pas le cas des États-Unis par exemple. C'est d'ailleurs l'une des raisons qui explique la différence de prix d'un iPhone 14 entre les USA et la France lors de l'annonce officielle.



Même s'il est aussi sous le feu des critiques dans le pays, Google aurait sur ce point-là un système qui convient davantage aux autorités antitrust coréennes. Une affaire à suivre dans laquelle les débats seront, à coup sûr, une nouvelle fois interminables…