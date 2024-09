Apple condamné en Corée du Sud pour l’exploitation de données de localisation sans consentement

Après une condamnation pour pratique anticoncurrentielle en octobre 2023, la Corée du Sud inflige à nouveau une amende à Apple pour cette fois une chose assez inhabituelle : une fraude sur la collecte des données de localisation, sans le consentement de milliers d’utilisateurs dans le pays. Une condamnation qui fait évidemment « tâche » pour une entreprise qui se présente comme étant une valeur sûre pour le respect de la vie privée et la confidentialité dans son écosystème !

Une sanction comme on en voit rarement chez Apple

En Corée du Sud, Apple et Google ont récemment été sanctionnés pour avoir enfreint une loi relative à la collecte des données de localisation à partir des smartphones, entraînant des amendes pour les deux géants de la technologie.



Apple a été condamné à payer une amende de 210 millions de wons (soit environ 150 000 dollars), une petite somme puisque cela représente environ 22 secondes de revenu à l’international. Google a également écopé d’une amende de 3 millions de wons, équivalant à environ 2 179 dollars. Au total, ce sont 188 entreprises, incluant les filiales coréennes de Google et Apple, qui ont été sanctionnées pour des infractions similaires.

La violation concerne principalement le défaut de divulgation de la politique sur les données de localisation, un aspect crucial pour la protection de la vie privée des utilisateurs. Le président de la Commission Coréenne des Communications (KCC), Kim Hong-il, a mis en avant l’importance de protéger la vie privée et la sécurité dans l’utilisation des informations de localisation, il a affirmé que ces sanctions servent d’avertissement à toutes les entreprises impliquées dans la collecte de telles données. Si certaines entreprises sont prises à nouveau en train de collecter des données de localisation sans le consentement de l’utilisateur concerné, l’amende pourra être bien plus élevée !



Les raisons spécifiques pour lesquelles Apple a été sanctionné restent floues, surtout que l’entreprise sollicite habituellement le consentement des utilisateurs pour la collecte de données de localisation. Cette ambiguïté pose des questions sur les critères exacts utilisés par la KCC pour évaluer les violations et imposer les sanctions.



