Apple et Google condamnés en Corée du Sud pour comportement anticoncurrentiel

La distribution des applications est source de problème pour Apple et Google, alors que certaines règles sont dénoncées par de grandes entreprises comme Spotify et Epic Games, des développeurs et des petits studios contestent aussi auprès des régulateurs la politique de l'App Store et du Play Store. Après une longue enquête, la Corée du Sud vient de condamner Apple et Google.

Un rappel à l'ordre

Les géants californiens Apple et Google se retrouvent dans l'œil du cyclone judiciaire en Corée du Sud, pays où les autorités de régulation ont récemment mis en lumière des pratiques anticoncurrentielles liées à la gestion de leurs boutiques d'applications respectives (l'App Store et le Play Store). Cette récente condamnation par la Korea Communications Commission (KCC) vient ajouter une pierre à l'édifice des tensions existantes entre les autorités antitrust sud-coréennes et les deux entreprises, particulièrement Apple qui est engagée dans un conflit de longue haleine avec les régulateurs.



La KCC a accusé Apple et Google de manœuvres anticoncurrentielles, évoquant des amendes potentielles en lien avec leurs politiques d'App Store. Cette intervention n'est pas sans précédent, Apple faisant l'objet d'investigations par la KCC depuis au moins six ans sur divers sujets, notamment un cas notable en 2017 où la réduction des performances de l'iPhone avait été mise en cause pour prévenir des arrêts inopinés causés par des batteries usées.

Au cœur des préoccupations antitrust, la position monopolistique d'Apple dans la vente d'applications iOS est scrutée de près. Pour tenter de désamorcer les tensions réglementaires, la firme de Cupertino a réduit sa commission d'App Store de 30% à 15% pour la majorité des développeurs, bien que cela n'ait pas suffi à éviter une défaite judiciaire aux États-Unis concernant les plateformes de paiement tierces.



L'épicentre de la crise réside en Corée du Sud où une nouvelle législation, entrée en vigueur en septembre 2021, contraint désormais Google et Apple à autoriser les développeurs à utiliser des plateformes de paiement tierces. Initialement réticente, Apple a finalement consenti à permettre des systèmes de paiement alternatifs. Cependant, selon un rapport de Reuters, les efforts de conformité à cette loi de la part d'Apple et Google n'ont pas été jugés satisfaisants par la KCC.



La KCC a pointé du doigt l'exploitation de leur position dominante sur le marché des applications par Google et Apple, en avertissant des amendes potentielles s'élevant à 50,5 millions de dollars. Les plans de paiement alternatifs proposés par les deux entreprises n'ont pas convaincu la KCC et des retards ont été notés dans le processus d'examen des applications.

De son côté, Apple affirme avoir respecté la législation en vigueur, l'entreprise fera probablement appel à cette décision et aux amendes si elles devaient être confirmées.