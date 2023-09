Spotify s'exprime encore sur la commission de 30% de l'App Store

Sur l'App Store, quand un développeur génère moins de 1 million de dollars de chiffre d'affaires à l'année, il peut bénéficier d'une commission réduite de 15% afin de maximiser ses gains. Toutefois, pour les grandes entreprises comme Spotify, Apple impose une commission de 30% sur chaque transaction. Pour le géant du streaming, c'est quelque chose d'insupportable qu'il faut absolument supprimer. Dans un récent communiqué de presse, Spotify appelle Apple à arrêter avec cette commission qui limiterait le choix des consommateurs et qui serait anticoncurrentielle.

Spotify n'en peut plus de la commission de 30%

La plateforme de streaming musical Spotify a de nouveau exprimé sa préoccupation concernant la commission de 30 % perçue par Apple sur les transactions effectuées via l'App Store. Selon la société suédoise, cette commission représente un obstacle majeur pour une concurrence saine.



Spotify est convaincu que ce taux de commission nuit à la compétition, réduisant ainsi les choix pour les consommateurs. La firme estime que toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, devraient pouvoir concourir sur un pied d'égalité. Pourtant, les directives actuelles d'Apple semblent surtout conçues pour maximiser ses propres bénéfices financiers, plutôt que pour établir un terrain de jeu équitable.

Dans le communiqué de presse, Spotify adopte un discours très sombre et pessimiste envers la politique d'Apple avec son App Store :

Chaque jour qui passe sans intervention réglementaire, les consommateurs continuent de payer trop cher, les rêves de nombreux développeurs meurent sur la vigne sous une taxe de 30 % qu'ils ne peuvent pas se permettre et les racines monopolistiques d'Apple prennent encore plus forte.

Pour Spotify, ce sont les consommateurs qui sont les premiers impactés par les règles de l'App Store. Le service de streaming assure que si Apple optait pour une politique plus souple, les utilisateurs Apple pourraient payer moins cher leurs abonnements et applications :

C'est incroyablement frustrant, surtout quand on pense au nombre de consommateurs à travers le monde qui sont touchés. Apple nie la capacité des consommateurs à choisir pour eux-mêmes, les forçant à payer plus cher pour les applications, limitant leur expérience utilisateur et les empêchant d'entendre parler d'options moins chères.

Même si certaines avancées réglementaires ont été faites en Europe pour réduire l'influence d'Apple dans ce domaine, Spotify considère que l'action globale reste insuffisante. Les directives de l'App Store (selon le géant du streaming) confèrent à Apple un pouvoir monopolistique, lui permettant d'augmenter les prix pour les consommateurs finaux et de limiter l'innovation sur le marché.



Pour illustrer son propos, Spotify a évoqué des complications spécifiques liées à la diffusion de livres audio sur sa plateforme, en raison des restrictions imposées par Apple. De plus, l'entreprise se sent entravée par l'incapacité de communiquer directement avec ses utilisateurs concernant les tarifs des abonnements Premium ou d'ajouter des fonctionnalités sans l'aval préalable d'Apple. Spotify exprime également une réticence quant à la potentielle obligation de partager avec Apple des informations commerciales confidentielles.



Cette querelle entre les deux géants technologiques ne date pas d'hier. Elle a démarré il y a plusieurs années, avec une plainte déposée par Spotify contre Apple auprès de la Commission européenne en 2019 pour pratiques anticoncurrentielles. En juillet 2023, marquant un tournant dans cette saga, Spotify a interrompu certains abonnements Premium effectués via l'App Store.

