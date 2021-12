Facebook contourne les 30% de commission à Apple avec son nouveau "Stars Store"

Le groupe Facebook serait-il en train de prendre le même chemin qu'a pris Epic Games avec son jeu Fortnite ? Comme vous avez pu le voir précédemment, Mark Zuckerberg n'apprécie pas la commission de 30% d'Apple et de Google, le PDG et fondateur de Facebook n'a pas hésité à le dire à plusieurs reprises dans les médias. Aujourd'hui, Facebook réagit et contourne ouvertement la commission de l'App Store et du Play Store.

Facebook cherche la petite bête

Quand vous proposez un contenu virtuel à vos utilisateurs sur iOS et Android, vous avez l'obligation de passer par le système de paiement natif de la boutique d'applications.

Cette règle permet d'assurer une confortable commission de 30% ou 15% à Apple et Google sur chaque transaction. Le problème, c'est que depuis qu'Epic Games a osé combattre cette commission, la colère qui dormait chez les développeurs indépendants et grandes entreprises s'est réveillée.



Spotify s'est exprimé et Facebook a rapidement suivi en dénonçant aussi cette commission "illégitime" et "abusive".

Aujourd'hui, le groupe de Mark Zuckerberg lance une provocation contre l'Apple et sa règle qui interdit d'instaurer un paiement tiers ou une redirection pour un paiement en ligne.



Comme l'a remarqué TechCrunch, Facebook a lancé un "Stars Store", il s'agit d'une boutique qui permet d'acheter des étoiles qu'on distribue après aux streamers qui diffusent sur Facebook Gaming.

Pour les habitués de Twitch, on peut comparer cela à des bits !

La petite particularité de ce "Stars Store", c'est que le paiement ne se fait pas depuis l'application avec son Apple ID, le réseau social a pris l'initiative de rediriger ses utilisateurs vers son site internet pour réaliser le paiement.



Résultat :

Le consommateur paie moins cher ses étoiles

Facebook ne donne pas de commission à Apple

Apple est 100% perdant

Cette pratique est illégale sur l'App Store. Reste à voir maintenant si Apple va réagir et sanctionner Facebook. Le problème, c'est que si le géant californien reste muet, d'autres développeurs se lanceront eux aussi dans le détournement de la commission.



Dans son billet de blog, Facebook explique :

Aujourd'hui, nous lançons la boutique Stars, un site Web où les gens peuvent utiliser Facebook Pay pour acheter des étoiles et les offrir aux créateurs. Les étoiles achetées dans la boutique Stars sur mobile ou ordinateur de bureau sont déposées dans les portefeuilles virtuels des gens pour qu'ils puissent les envoyer aux créateurs admissibles pendant un Facebook Live ou des vidéos à la demande. Dans la boutique Stars, les utilisateurs obtiennent plus d'étoiles pour leur argent à des prix plus bas afin de pouvoir soutenir encore plus de leurs créateurs préférés.

Suite à une décision de justice dans le cadre du procès face à Epic Games, Apple a l'obligation d'autoriser les paiements tiers dès le 9 décembre 2021. Le géant californien a obtenu plusieurs délais supplémentaires, mais la juge Yvonne Rogers Gonzalez a refusé la dernière demande des avocats d'Apple.



Officiellement, Facebook a l'interdiction de proposer cette redirection de paiement sans le feu vert d'Apple. N'oublions pas que la firme de Cupertino a pour objectif d'imposer des solutions de paiements tierces où elle pourrait récupérer une commission sur la transaction, si c'est le cas, Facebook devra modifier cette pratique le plus rapidement possible.

